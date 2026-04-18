Bộ Quốc phòng mời đầu tư dự án nhà ở xã hội gần Ngã Tư Sở

Hà NộiDự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trong quân đội với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại phường Phương Liệt đang tìm nhà đầu tư.

Vị trí của dự án nhà ở xã hội của Bộ Quốc Phòng nằm cách Ngã Tư Sở, Bệnh viện Đại học Y khoảng 2 km. Hiện trạng khu vực này là đất quốc phòng để trống do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý. Dự án sẽ gồm một tòa chung cư cao 25 tầng, ba tầng hầm, với tổng diện tích sàn gần 42.000 m2.

Khi hoàn thành, dự án có thể cung cấp khoảng 336 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số tối đa 850 người. Tổng vốn đầu tư khu nhà ở xã hội này là hơn 1.020 tỷ đồng, dự kiến bàn giao vào quý IV/2028.