Bộ Quốc phòng mời đầu tư dự án nhà ở xã hội gần Ngã Tư Sở

Vị trí của dự án nhà ở xã hội của Bộ Quốc Phòng nằm cách Ngã Tư Sở, Bệnh viện Đại học Y khoảng 2 km. Hiện trạng khu vực này là đất quốc phòng để trống do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý. Dự án sẽ gồm một tòa chung cư cao 25 tầng, ba tầng hầm, với tổng diện tích sàn gần 42.000 m2.
Khi hoàn thành, dự án có thể cung cấp khoảng 336 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số tối đa 850 người. Tổng vốn đầu tư khu nhà ở xã hội này là hơn 1.020 tỷ đồng, dự kiến bàn giao vào quý IV/2028.
Nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư dự án này, có thể gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương và giao chủ đầu tư đến Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) trước 16h30 ngày 7/5.
Đến năm 2030, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đáp ứng 70% nhu cầu nhà ở của cán bộ, nhân viên thuộc Bộ, tương đương khoảng 59.000 căn hộ. Trong đó, Bộ trực tiếp đầu tư xây dựng khoảng 39.000 căn, các địa phương hỗ trợ triển khai khoảng 20.000 căn.
Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong năm nay.
