Bộ Nội vụ: Không có cơ sở pháp lý cho hệ số lương đặc thù với giáo viên

Bộ Nội vụ cho rằng lương giáo viên đã cao nhất, đề xuất hệ số đặc thù của Bộ Giáo dục không có cơ sở pháp lý, có thể phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và gây ra bất hợp lý về thu nhập.

Nội dung nằm trong công văn góp ý của Bộ Nội vụ về dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo, ngày 12/11.

Dự thảo này được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ đầu tháng 11. Trong đó, Bộ đề xuất áp dụng hệ số đặc thù 1,25 với giáo viên mầm non công lập, giáo viên phổ thông là 1,15. Như vậy, lương giáo viên sẽ tăng từ 0,8 đến 3,7 triệu đồng một tháng, trong đó phổ biến mức tăng 1-2 triệu. Ngân sách phát sinh hàng tháng là 1.652 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ cho hay căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương, quy định của pháp luật và ý kiến của Đảng ủy Quốc hội (về sửa đổi, bãi bỏ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương) thì việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở chính trị, pháp lý.

Theo nguyên tắc thiết kế chế độ tiền lương hiện nay, viên chức các ngành sự nghiệp áp dụng một bảng lương chung để thuận lợi khi điều động, luân chuyển; chính sách đặc thù ngành nghề được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Hiện, lương giáo viên cao nhất trong khối sự nghiệp vì ngoài lương cứng, các thầy cô còn có phụ cấp thâm niên (mỗi năm 1%) và phụ cấp ưu đãi nghề từ 25 đến 70%.

Cùng đó, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, phụ cấp của giáo viên sẽ được điều chỉnh theo lộ trình. Do đó, tổng tiền lương và phụ cấp của nhà giáo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

"Từ những lý do trên, để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù với nhà giáo...", Bộ Nội vụ nêu.

Cô trò trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài hệ số đặc thù, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đề xuất phụ cấp trách nhiệm công việc từ 0,1 đến 0,3 lần lương hàng tháng với giáo viên làm công tác tư vấn, giữ vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, hoặc làm các nhiệm vụ cốt cán từ 5 ngày/tháng trở lên...; phụ cấp lưu động 0,2 lần lương với giáo viên được cử biệt phái, dạy liên trường, phải di chuyển đến phân hiệu hoặc các điểm trường.

Tổng phụ cấp, chi phí phát sinh khoảng 5,5 tỷ đồng một tháng.

Với đề xuất này, Bộ Nội vụ cho hay đã được quy định tại Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn.

Bảng lương với giáo viên mầm non nếu có thêm hệ số đặc thù dự kiến.

Bảng lương với giáo viên phổ thông nếu có thêm hệ số đặc thù như đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cả nước có hơn 1,05 triệu thầy cô bậc mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách. Lương giáo viên hiện từ 4,9 đến 15,87 triệu đồng một tháng, tùy bậc học. Sau khi cộng các loại phụ cấp, tổng tiền lương khoảng 6,6 đến 30 triệu đồng.

Khi đề xuất hệ số đặc thù, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng lương giáo viên đang thấp hơn nhiều ngành, nghề khác, như y tế, xây dựng, giao thông vận tải, tư pháp, văn hóa - thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông.

Cụ thể, dải lương viên chức hiện từ A1 tới A3 (lần lượt từ thấp đến cao: A1 - A2.2 - A2.1 - A3), tương đương 5,48 đến 18,7 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, 88% nhà giáo được xếp lương từ A0 tới A2, tức 4,9 đến 15,9 triệu đồng. Đây là những giáo viên ở bậc mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến 12).

So sánh với lương trung bình 7,7 triệu đồng của người lao động năm 2024, Bộ đánh giá thu nhập của nhiều nhà giáo chưa đảm bảo, đặc biệt là những thầy cô mới vào nghề. Đây là một trong những nguyên nhân khiến 40.000 giáo viên nghỉ việc trong giai đoạn 2020-2023.

Trong khi đó, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua hồi tháng 6, xác định lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng những chính sách mới về lương, phụ cấp sẽ giúp ngành giáo dục giữ chân nhà giáo, thu hút tuyển dụng để nâng cao chất lượng, thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Thanh Hằng