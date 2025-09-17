Bộ Nội vụ đề xuất lao động tham gia việc làm công hưởng lương làm thêm đến 300%

Dự thảo nghị định của Bộ Nội vụ quy định người lao động tham gia việc làm công theo hình thức cộng đồng chỉ làm tối đa 8 giờ mỗi ngày, không quá 12 giờ kể cả làm thêm, lương làm thêm từ 150 đến 300%.

Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung quy định về chế độ giờ làm, nghỉ ngơi và mức trả lương làm thêm đối với lao động tham gia việc làm công.

Theo đó, thời giờ làm việc không quá 8 giờ mỗi ngày; mỗi tuần được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Trường hợp đặc thù do chu kỳ lao động, người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất 4 ngày. Trường hợp phải làm thêm giờ, tổng số giờ làm việc và làm thêm không vượt quá 12 giờ mỗi ngày.

Tiền công làm thêm giờ được tính theo mức tối thiểu: ngày thường ít nhất bằng 150% lương, ngày nghỉ hằng tuần 200%, ngày lễ, Tết 300%. Các mức này kế thừa và cụ thể hóa quy định pháp luật lao động.

Người lao động tham gia việc làm công theo hình thức cộng đồng là nhóm lao động tham gia trực tiếp vào các dự án, công trình, hoạt động do cộng đồng thực hiện, thường từ nguồn vốn nhà nước, ví dụ làm đường nông thôn, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường. Họ không ký hợp đồng lao động dài hạn như công nhân trong doanh nghiệp, mà hưởng tiền công theo ngày/giờ từ dự án.

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, thời giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 8 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần; mỗi tuần được nghỉ ít nhất một ngày, trường hợp đặc thù thì tính bình quân một tháng ít nhất 4 ngày. Người lao động làm thêm giờ phải có sự đồng ý, tổng thời gian làm việc kể cả làm thêm không vượt mức trần luật định. Tiền lương làm thêm được trả tối thiểu 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hằng tuần và 300% vào ngày lễ, Tết.

Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân có thuê mướn lao động; không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người lao động trong khu vực công hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Các nhóm này được điều chỉnh bằng luật chuyên ngành.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Tăng hạn mức vay vốn hỗ trợ tạo việc làm

Cùng với đó, dự thảo nâng đáng kể hạn mức vay vốn hỗ trợ tạo việc làm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay tối đa 10 tỷ đồng; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tối đa 5 tỷ đồng, đều không quá 300 triệu đồng cho mỗi lao động được tạo việc làm. Với người lao động, mức vay tăng gấp ba lần so với hiện hành, lên 300 triệu đồng. Thời hạn vay tối đa 120 tháng.

Trường hợp vay trên 300 triệu đồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc người lao động phải có tài sản bảo đảm. Lãi suất áp dụng bằng 125% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ, nợ quá hạn tính 130%. Với lao động đi làm việc ở nước ngoài, mức vay tối đa bằng 100% tổng chi phí phải trả trước khi xuất cảnh, căn cứ vào hợp đồng và khả năng trả nợ.

Ngoài tín dụng, dự thảo cũng quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề. Người lao động ở nông thôn, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ học phí tối đa 4 triệu đồng/khóa học sơ cấp hoặc dưới 3 tháng; tổng mức hỗ trợ cho thanh niên không vượt quá 12 tháng lương cơ sở. Trong thời gian học, Nhà nước hỗ trợ 50.000 đồng tiền ăn mỗi ngày, 200.000-300.000 đồng tiền đi lại mỗi khóa tùy địa bàn.

Người lao động chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ 530.000 đồng một khóa học giáo dục định hướng, cùng tiền ăn, ở và đi lại. Người cần bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ được hỗ trợ chi phí thực tế nhưng tối đa 4 triệu đồng mỗi khóa.

Bộ Nội vụ cho rằng quy định hiện hành về vay vốn còn bất cập, mức vay thấp (100 triệu đồng mỗi người, 2 tỷ đồng một dự án) chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chi phí tăng cao. Việc sửa đổi nghị định lần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi lao động, kể cả lao động không có quan hệ lao động, đều có thể tiếp cận và hưởng chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Sơn Hà