Bỏ nghề lừa đảo sau lời khuyên của 'con mồi'

GhanaTừng là nhân viên trung tâm lừa đảo, Prince Anderson quyết định hoàn lương sau khi được một chủ doanh nghiệp Mỹ khuyên nhủ và hỗ trợ.

Năm 2016, Stephen Ira Adams, chủ công ty bảo hiểm tại bang Louisiana (Mỹ), nhận cuộc gọi yêu cầu mua thẻ quà tặng từ Prince Anderson, 25 tuổi.

Dù biết rõ đầu dây bên kia là một kẻ lừa đảo, Adams không cúp máy mà tiếp tục lắng nghe. "Tôi nhận thấy qua giọng nói cậu ấy đang bế tắc", Adams kể.

Anderson khi đó là lao động chính trong một gia đình nghèo ở Ghana, phải làm việc cho một đường dây lừa đảo qua điện thoại để có tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em trai.

Cuối cuộc gọi, Adams giải thích cho Anderson hiểu việc lừa đảo người cao tuổi tại Mỹ là sai trái. Ông nói với thanh niên người châu Phi: "Khi nào nghỉ việc, hãy gọi cho tôi".

Ông Stephen Ira Adams (phải) và Isaac, em trai của Anderson ở bang Louisiana (Mỹ). Ảnh: CBS News

Sau cuộc trò chuyện, Anderson quyết định nghỉ việc. Khi liên lạc lại với doanh nhân người Mỹ, anh không xin tiền mà hỏi cách mua màn chống muỗi, thuốc trị sốt rét và cách tìm kiếm cơ hội đi học.

Năm năm tiếp theo, hai người duy trì liên lạc qua FaceTime. Adams hỗ trợ tiền bạc, thuốc men giúp gia đình Anderson ổn định cuộc sống. "Ông Steve là ân nhân của gia đình. Ông đã gửi màn chống muỗi và thuốc cho mẹ tôi", chàng trai người Ghana nói.

Anderson sau đó xin làm nhân viên lau cửa kính tại sân bay, rồi chuyển sang làm bảo vệ cho Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Accra, Ghana.

Sự hỗ trợ của Adams cũng mở ra cơ hội cho Isaac, em trai Anderson. Tháng 10/2021, Isaac nhập học ngành Hóa sinh tại Đại học Howard ở Washington D.C. Dịp nghỉ đông khi ký túc xá đóng cửa, Adams đón Isaac về Louisiana đón Giáng sinh cùng hai con trai của ông.

Adams cho biết quyết định giúp đỡ Anderson xuất phát từ tuổi thơ khó khăn. Ông sinh ra trong gia đình cha mẹ còn trẻ, lớn lên trong cảnh bị ngược đãi, bỏ rơi và nghèo đói. Sau thời gian ngắn sống tại trại trẻ mồ côi, cậu bé được ông bà ngoại đón về nuôi dưỡng.

Thời thơ ấu, ông nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ, từ hàng xóm, người đi đường lúc ông đạp xe, đến nhân viên lao công ở trường trung học hay người phục vụ căng tin cho thêm thức ăn mang về nhà. Chính những trải nghiệm đó khiến ông hình thành quan niệm phải trở thành người có thể tin cậy với người khác, như cách ông từng được giúp đỡ.

"Nếu mỗi người quan tâm đến gia đình và hàng xóm của mình, cuộc sống sẽ tốt hơn", Adams nói.

Ngọc Ngân (Theo CBS News)