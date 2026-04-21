Bố mẹ đi 130 km mới biết quên con ở trạm xăng

Thái LanNghĩ rằng bé gái 6 tuổi đang ngồi trên xe khác của người thân, cặp vợ chồng lái ôtô hơn 130 km mới phát hiện bỏ quên con tại trạm xăng.

Hôm 14/4, gia đình kết thúc chuyến đi chơi biển tại Cha-am, tỉnh Phetchaburi. Trên đường về, họ dừng tại một trạm xăng để sử dụng nhà vệ sinh. Theo tờ Thaiger, cô bé 6 tuổi đi vệ sinh xong quay ra thì không thấy người thân.

Bé gái 6 tuổi huyện Nong Prue, Thái Lan vô tình bị bố mẹ bỏ rơi tại cây xăng sau chuyến du lịch, ngày 14/4. Ảnh: Đồn cảnh sát Khao Din

Việc đại gia đình di chuyển bằng ba ôtô, gồm hai xe bán tải và một xe con, đã dẫn đến sự cố, theo tờ 77kaoded. Nhóm người nhà đinh ninh bé gái đang ngồi ở một trong hai xe còn lại nên tiếp tục hành trình về tỉnh Kanchanaburi, cách đó 130 km.

Tại trạm xăng, sau khi đi vệ sinh và không thấy gia đình, bé gái đã chủ động tìm nhân viên trạm xăng để nhờ giúp đỡ. Nhân viên này lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát địa phương.

Đồn cảnh sát Khao Din (tỉnh Ratchaburi) gặp khó khăn trong việc liên lạc với gia đình do bé không nhớ số điện thoại. Thông qua hệ thống hộ tịch, cảnh sát tra cứu được tên phụ huynh và gọi cho người cha đang ở Bangkok. Người cha sau đó liên hệ với người thân đang trên đường quay lại đón con.

Dù ban đầu hoảng sợ, em bé đã được cảnh sát chăm sóc cho đến khi gia đình có mặt.

Ngày 15/4, đồn cảnh sát Khao Din chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và cho biết đơn vị luôn "sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp".

Minh Phương (Theo Khaosod, Asia One)