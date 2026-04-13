Bố mẹ đẻ chỉ chia đất cho hai con trai, tôi và em gái không được gì

Bố mẹ chỉ chia đất cho con trai, con trai mới lo hương khói cho bố mẹ sau này, con gái đi lấy chồng là "con người ta".

Nhà tôi có 4 anh chị em, hai trai hai gái, tôi là chị gái đầu. Sau nhiều năm tích góp, bố mẹ có một mảnh đất rộng tầm 1.000 m2 ở quê nhà. Gần đây, bố mẹ gọi anh em lại và nói chuyện sang tên, chia đất vì bố mẹ đã lớn tuổi. Trong họ hàng, khi biết chuyện bố mẹ sẽ sang tên, liên tục nói ra nói vào là chỉ chia đất cho con trai, chỉ con trai mới lo hương khói được cho bố mẹ sau này, con gái đi lấy chồng là "con người ta". Bố mẹ nghe vậy cũng đồng ý quan điểm, quyết định sang tên cho hai em trai tôi. Thật sự khi nghe những lời đó, tôi vô cùng ấm ức. Việc không được chia đất chỉ là chuyện nhỏ, suy nghĩ "lấy chồng là con nhà người khác" của bố mẹ khiến tôi tủi thân muốn khóc.

Hồi nhỏ, nhà khó khăn, tôi phải gồng gánh nhiều thứ để lo cho gia đình, đi học phải tự kiếm tiền trả học phí. Đến khi ra trường, ngoài công việc chính, tôi còn phải làm thêm để gửi tiền về cho bố mẹ, lo cho các em ăn học. Tôi có cơ hội du học nước ngoài bằng học bổng toàn phần nhưng đã không chọn vì muốn ưu tiên kiếm tiền cho các em được học đầy đủ. Giờ các em khôn lớn, trưởng thành, kinh tế khá giả hơn, tôi mới dám lấy chồng khi giờ gần 40 tuổi. Căn nhà và mảnh đất kia hiện chỉ có bố mẹ tôi ở, vì 4 đứa con đều đi làm xa. Tôi ở gần nhất vì lấy chồng cùng tỉnh. Thời gian về thăm nhà của tôi còn nhiều hơn các em, vì nhà chồng cũng thoải mái và tạo điều kiện.

Trong khi nhà chồng không gây áp lực hay phân biệt trai gái, mẹ tôi và những người trong họ hàng lại nói: "Con lấy chồng phải sinh bằng được con trai, đẻ nhiều mà toàn con gái cũng coi như chưa được, rồi nhà chồng họ coi thường, không coi trọng". Tôi nói lại rằng nhà chồng không phân biệt, thậm chí còn thích con gái hơn thì mọi người gạt phắt đi, bảo là chỉ nói đãi bôi thôi, phải có con trai nối dõi mới được. Tôi rất buồn vì quan điểm đó của bố mẹ, họ hàng. Trong khi nhà cô chú ruột của tôi, nhà có 4 đứa (3 trai và một gái) nhưng 3 con trai toàn làm ăn xa, không ai về thờ phụng, kể cả tết cũng chẳng về. Chỉ có chị gái đã lấy chồng gần nhà, đến đợt giỗ là một mình chị đứng ra lo hết. Các em của tôi hiện đi làm ăn xa, không biết sau này thế nào.

Riêng tôi, dù có ai về hay không, tôi vẫn về chăm lo, thờ phụng nếu sau này bố mẹ không còn. Tài sản tôi không thèm tranh giành, chia cho các em cũng được, nhưng tôi rất buồn và tủi khi gia đình, họ hàng cho rằng "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô". Chính quan điểm đó khiến tôi nhiều lúc giận dữ, ấm ức. Liệu tôi có thể làm gì để thay đổi quan điểm vốn đã in sâu vào tâm trí của mọi người ở quê không?

Quỳnh Nhi