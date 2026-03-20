Bỏ mặc con 40 năm, mẹ trở về đòi thừa kế khi con qua đời

Hàn QuốcNgười mẹ đã bỏ rơi hai con suốt 40 năm bất ngờ quay lại đòi thừa kế toàn bộ 15 tỷ won của con gái út vừa qua đời không để lại di chúc.

Hành động của người mẹ này cũng đẩy con gái lớn vào cuộc chiến pháp lý đầy tranh cãi.

Vụ việc được chia sẻ trên chương trình "Phòng tư vấn của luật sư Jo In-seop" trên kênh phát thanh của đài YTN hôm 18/3, thu hút sự đồng cảm mạnh mẽ của công chúng. Nhiều người liên tưởng tới trường hợp của nữ ca sĩ K-pop Goo Hara qua đời năm 2019, dẫn đến cải cách luật nhằm hạn chế quyền thừa kế của cha mẹ đã bỏ bê hoặc ngược đãi con cái.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng người chị gái phải đối mặt với gánh nặng chứng minh để tước quyền thừa kế của mẹ mình, bất chấp những thay đổi gần đây trong luật.

Theo lời người phụ nữ giấu tên, cô và em gái sống dựa vào nhau từ khi mẹ bỏ nhà đi lúc hai chị em khoảng 10 tuổi. Người mẹ được cho là không hề tìm gặp hai con, cắt đứt liên lạc sau khi tái hôn. Không có sự hỗ trợ của cha mẹ, hai chị em phải làm nhiều công việc bán thời gian như công nhân nhà máy, thu ngân siêu thị từ khi còn nhỏ để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt.

Sau nhiều năm, cuộc sống của họ khởi sắc hơn khi thương hiệu bánh ngọt thủ công do cả hai tự gây dựng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Họ bán doanh nghiệp cho một công ty thực phẩm lớn với giá 30 tỷ won (20 triệu USD) và chia đều số tiền thu được.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến vào tháng trước khi người em gái đột ngột qua đời do bị một tài xế say rượu tông phải. Người em không có chồng con, không để lại di chúc.

Sau tang lễ, người mẹ bất ngờ xuất hiện và đệ đơn đòi thừa kế toàn bộ tài sản của con gái vừa qua đời, lập luận rằng theo luật, bà thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Người chị chia sẻ, suốt 40 năm cô thậm chí không biết mẹ mình còn sống hay đã mất. Cả đời cô luôn bảo vệ em gái, vất vả gây dựng công ty và cùng nhau tạo ra khối tài sản 15 tỷ won. "Người mẹ đã bỏ rơi chúng tôi đột nhiên xuất hiện và đang cố gắng chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó", cô nói.

Cô nhờ luật sư tư vấn liệu rằng người mẹ không liên lạc suốt 40 năm có quyền thừa kế toàn bộ tài sản của em gái cô hay không.

Theo luật thừa kế của Hàn Quốc, cha mẹ được ưu tiên hơn anh chị em ruột, có nghĩa là tài sản thông thường sẽ thuộc về người mẹ trừ khi quyền thừa kế của bà bị phản đối thành công.

Dù vậy, việc triển khai "Luật Goo Hara" (Điều 1004-2 của Bộ luật Dân sự) vào tháng 1 làm dấy lên khả năng hạn chế quyền thừa kế của người mẹ, nhờ những thay đổi pháp lý được đưa ra sau vụ việc của nữ ca sĩ Goo Hara.

Sau cái chết của nữ ca sĩ vào năm 2019, người mẹ đã bỏ rơi gia đình khi Goo Hara mới 9 tuổi bỗng quay trở lại sau hai thập kỷ để đòi chia thừa kế. Bất chấp sự phản đối của công chúng, tòa án đã phán quyết trao 40% tài sản cho người mẹ và 60% cho người cha.

Đáp lại tranh cãi, một sửa đổi đối với Luật Dân sự, thường được gọi là "Luật Goo Hara", đã được đưa ra và có hiệu lực vào tháng 1 năm nay. Luật sửa đổi này cho phép tòa án thu hồi quyền thừa kế của cha mẹ đã bỏ bê nghiêm trọng nghĩa vụ chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, luật sư Jung Eun-young của công ty luật Shinsegae cho biết, theo Luật Goo Hara, cha mẹ bỏ bê nghĩa vụ cấp dưỡng có thể bị thu hồi quyền thừa kế. Nhưng chỉ cắt đứt liên lạc thì chưa đủ. Phải có sự bỏ bê nghĩa vụ cấp dưỡng lâu dài, cố ý và nghiêm trọng. Thêm vào đó, quyền thừa kế không tự động bị tước bỏ, phải nộp đơn yêu cầu "mất quyền thừa kế" lên tòa án gia đình.

Luật sư khuyên người chị phải chứng minh thông qua các bản ghi chuyển khoản ngân hàng, giấy tờ hộ khẩu và lời khai của người quen rằng người mẹ đã không chu cấp bất kỳ khoản phí chăm sóc con cái hoặc sinh hoạt phí nào trong suốt 40 năm qua.

Tuệ Anh (theo Korea Herald, Chosun Daily)