Bộ Khoa học và Công nghệ đính chính thông tin xét tuyển công chức năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông báo đính chính thông tin tại Phụ lục Thông báo số 449/TB-BKHCN ngày 12/12/2025 về xét tuyển công chức năm 2025 theo Nghị định 179/2024/NĐ-CP.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, do sơ suất kỹ thuật, tại Phụ lục Thông báo tuyển dụng số 449 ban hành ngày 12/12/2025 có sai sót về chỉ tiêu tuyển dụng của Vụ Kinh tế và Xã hội số. Cụ thể, tại số thứ tự 4, cột "Đơn vị" ghi "Vụ Kinh tế và Xã hội số (02 chỉ tiêu)" nhưng cột "Chỉ tiêu tuyển dụng" lại ghi "01".

Nội dung được Bộ Khoa học và Công nghệ đính chính thành: Vụ Kinh tế và Xã hội số có 02 chỉ tiêu tuyển dụng đối với vị trí Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, mã ngạch 01.003.

Ứng viên dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các nhóm ngành: máy tính; công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; toán học; Thống kê; hoặc thuộc các ngành: Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế; Kinh tế số; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Quốc tế học; Truyền thông đa phương tiện; Truyền thông đại chúng; Công nghệ truyền thông; Truyền thông quốc tế; Quan hệ công chúng; Quản lý thông tin; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử; Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Khoa học quản lý; Quản lý công; Hệ thống thông tin quản lý; Quản lý dự án; Luật; Luật kinh tế; Luật quốc tế.

Ứng viên cần sử dụng được một trong các ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức hoặc Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết việc đính chính nhằm bảo đảm tính thống nhất của số liệu tại Phụ lục Thông báo số 449/TB-BKHCN. Thông tin đính chính được gửi tới các đơn vị liên quan và đăng tải trên các kênh thông tin của Bộ.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ