Bố khai man để giấu việc đánh con 12 tuổi lúc nửa đêm, gây tử vong

Lào CaiPhùng Văn San bị tạm giữ với cáo buộc dùng dây điện đánh con trai 12 tuổi, bắt đứng giữa nhà, giấu kín việc con tử vong.

Ngày 20/4, San, 36 tuổi, trú xã Mỏ Vàng, đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tạm giữ hình sự để xác minh hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tại cơ quan điều tra, San thú nhận nửa đêm 9/4 đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai 12 tuổi, bắt đứng giữa nhà đến 3h30 phút ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, San ngủ dậy rồi đi phát cỏ trên đồi như bình thường. Đến trưa, anh ta về nhà thấy con trai nằm bất động trên ghế, đã tử vong. San tiếp tục đi làm đến khoảng 17h.

Đến 19h, San lấy xe máy chở thi thể từ nhà đi chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực khe Tùng Chiêu, thuộc thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, cách chừng 3 km.

Hôm 13/4, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng trình báo công an khi bé trai lớp 6 không đến trường nhiều ngày.

Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với San và bà nội của cháu bé. Tuy nhiên gia đình đều nói rằng bé trai đi từ ngày 9/4 chưa thấy về, đã tổ chức tìm kiếm song bặt vô âm tín.

Cùng lúc, nhà chức trách phát hiện San có nhiều biểu hiện bất an về tư tưởng, thường xuyên lên đồi nên triệu tập ghi lời khai. Sự việc từ đó được phanh phui.

Phạm Dự