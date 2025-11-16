Tôi sang Mỹ làm thạc sĩ sau khi vỡ mộng 'không học vẫn giàu'

Thi trượt lớp 10, tôi thường đem những người giàu mà không tốt nghiệp đại học ra để ngụy biện, rằng 'học mà không giàu thì học để làm gì?'.

Có rất nhiều "chuyên gia" dạy làm giàu thường hay đem cái giàu (về vật chất) ra so sánh, để dìm học vấn và dễ thao túng người học. Thực tế, khi chúng ta đi học phổ thông hoặc lên đại học, không có một khái niệm hoặc thầy cô nào truyền đạt rằng khi tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ dễ kiếm tiền, làm giàu. Thực chất khi chúng ta đến trường học, mục đích là làm giàu về kiến thức, rồi sau đó mới dùng nó để áp dụng vào trong đời sống tốt hơn.

Chúng ta hay thường so sánh anh A với anh B rằng: tại sao anh A học đại học lại nghèo hơn anh B không học gì? Tôi cho rằng vấn đề là nằm ở mỗi người và hoàn cảnh riêng của họ, không liên gì đến học vấn cả. Nếu muốn so sánh thì hãy tự so sánh bản thân của chúng ta hôm nay so với quá khứ. Tất nhiên, khi học càng cao thì bản thân sẽ càng ở một phiên bản tốt hơn.

Vậy nếu học mà không giàu thì học để làm gì? Tất nhiên, nhiều tiền hơn chỉ tốt cho vấn đề vật chất, nhưng còn nhiều thứ trong cuộc sống chúng ta cũng rất cần. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy một người nào đó khạc nhổ lung tung ngoài đường, chen lấn nơi công cộng, thì chúng ta hay nói rằng họ vô ý thức. Nhưng nếu bạn muốn có ý thức thì phải nhận thức được vấn đề. Và để nhận thực được vấn đề nào đó thì bạn phải có kiến thức về nó, nói cách khác là phải đi học. Và trường học là nơi tốt nhất để trau dồi kiến thức, tôi luyện khả năng tiếp thu và truyền đạt suy nghĩ tốt hơn.

Có rất nhiều bạn hay thắc mắc rằng bản thân chỉ đi làm công nhân thôi, có làm gì to lớn đâu mà cần học tới trình độ cấp 3? Họ không hiểu rằng, người có trình độ cấp 3 sẽ tiếp thu công việc tốt hơn người chỉ học hết cấp 1. Khi giao công việc cho người có trình độ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ cần hướng dẫn một vài lần là họ sẽ tự suy luận để làm việc. Trong khi đó, với người trình độ thấp, chúng ta sẽ phải chỉ dẫn nhiều hơn, và đôi khi họ chỉ giả bộ hiểu và làm sai hoàn toàn.

Đôi khi, chúng ta lại tự trách rằng hồi đó học đạo hàm, tích phân... để làm gì, vì bây giờ đi làm có dùng đâu? Liệu đó có phải một sự lãng phí? Tôi nghĩ là không. Bạn không dùng tới không có nghĩa là tất cả người khác đều không dùng tới.

Bản thân tôi tốt nghiệp thạc sĩ về IT. Khi tôi viết về phần mềm hỗ trợ bên ngành Y khoa, tôi phải áp dụng kỹ thuật Toán vào phần coding, và tôi phải nhờ bộ phận chuyên Toán hỗ trợ công thức để áp dụng vào phần việc của mình. Nhưng để truyền đạt ý tưởng với bộ phận Toán, tôi cũng phải có kiến thức cơ bản về Toán học để truyền tải hết nội dung mình cần. Nếu trình độ Toán của tôi chỉ dừng lại ở mức cộng, trừ, nhân, chia thì sao tôi khiến họ hiểu mình muốn gì? Và ngươc lại, tôi cũng sẽ không hiểu họ nói gì? Vậy làm sao tôi có thể áp dụng cho phần coding?

>> 'Cú tát' Elon Musk không học vẫn giàu

Có người lại nói rằng "ai cần cho công việc thì mới nên học, còn không cần thì học làm gì?". Nhưng khi chúng ta còn đi học thì không ai biết sau này mình có cần đến những kiến thức Toán ấy hay không? Thậm chí khi chúng ta học cấp 3 cũng mới chỉ hình dung phần nào cho tương lai. Nên ngành Giáo dục mới phải dạy cho tất cả như nhau. Cho tới khi chúng ta lên đại học mới có thể định hướng theo ngành nào và cái nào cần học nhiều, cái nào không cần nữa?

Còn khi chúng ta học xong, việc có áp dụng được kiến thức đã học vào trong cuộc sống, công việc hay không phụ thuộc vào hoàn cảnh và năng lực của mỗi người. Chứ học thức không quyết đính chúng ta có giàu hay nghèo. Lấy một ví dụ đơn giản, hai người sinh đôi, lớn lên cùng một gia đình, đi học cùng trường, tốt nghiệp cùng ngày, nhưng sau đó một người có cuộc sống khá giả, trong khi người còn lại thì vất vả mưu sinh.

Tôi thấy, thường những người hay coi thấp học thức trong trường học hay dùng lý luận "không học vẫn giàu" để che lấp sự yếu kém của bản thân. Bản thân tôi cũng từng như vậy. Khi còn ở Việt Nam, tôi thi trượt lớp 10, sau đó học hệ B và sau này học bổ túc. Lúc đó, tôi hay buông lời hạ thấp việc học và thường đem những người giàu mà không tốt nghiệp đại học ra để ngụy biện cho bản thân, mặc dù trong thâm tâm tôi rất mặc cảm về sự yếu kém của mình, không bao giờ dám đối diện với nó.

Khi qua Mỹ, tôi có điều kiện học lên thạc sĩ, và có cái nhìn rất khác. Tôi cũng thông cảm hơn cho những ai cố gắng hạ thấp sự học. Với các bạn còn đang cố chấp coi việc học nhiều là một sai lầm, nếu có con cái, liệu bạn có đủ can đảm cho con mình chỉ học xong lớp 5 rồi nghỉ để bắt đầu con đường khởi nghiệp làm giàu? Hay là chính các bạn cũng tự mâu thuẫn với bản thân, khi cũng đầu tư và muốn con mình sau này học càng cao càng cảm thấy tự hào?

Bang Nguyen