Từ cú trượt trường chuyên đến tấm vé vào đại học top 4 Mỹ

Từng trượt trường chuyên, bị cho là sức học 'làng nhàng', nên khi trúng tuyển Đại học Stanford, Gia Phú tưởng đây là "trò đùa" ngày Cá tháng tư.

Trần Gia Phú, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP HCM, kể mẹ là người kiểm tra thư và reo lên "Phú đỗ Stanford rồi" vào sáng sớm thứ bảy tuần trước. Lúc này, em còn ngái ngủ, cũng không nhớ đến hạn trả kết quả của trường.

"Em nằm trên giường thêm một lúc và nghĩ rằng sắp tới ngày Cá tháng tư rồi, chắc lát nữa mẹ sẽ nói tiếp 'Phú đỗ Stanford trong lòng người hâm mộ' như mẹ vẫn hay đùa", Gia Phú nhớ lại.

Chờ thêm một lúc vẫn không thấy mẹ nói thêm gì, Phú bật dậy, lao đến máy tính kiểm tra email. Phải khi đọc đến lần thứ hai, nam sinh mới tin mình đỗ.

Phú ví cảm xúc lúc đó như "vọt từ đáy lên đỉnh", bởi hôm trước còn buồn bã vì hoạt động ngoại khóa không như ý.

Trần Gia Phú, học sinh lớp 12A3, trường THPT Lê Quý Đôn, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phú cho biết đã suy nghĩ khá nhiều khi nộp hồ sơ vào ngành Kinh tế của Đại học Stanford. Em luôn động viên rằng ai cũng có cơ hội như nhau, nhưng lý trí nhắc nhở Phú rằng đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt với hàng chục nghìn học sinh tài giỏi khắp thế giới.

Stanford đứng thứ 4 trong danh sách đại học tốt nhất nước Mỹ, với tỷ lệ chấp nhận chỉ 4%, theo US News. Trên thế giới, trường ở vị trí thứ 3, theo bảng xếp hạng của QS.

"Em vui mừng vì mình đã làm được điều tưởng như không thế", Phú chia sẻ.

Gia Phú từng đi Mỹ thăm người thân hồi cấp 1. Thích thú với không khí, môi trường sống ở đây, em muốn một ngày sẽ đến quốc gia này du học, làm việc.

Nam sinh từng theo học chương trình tích hợp ở TP HCM, qua đó trau dồi thêm vốn tiếng Anh và tiếp cận chương trình Toán, Khoa học quốc tế. Theo Phú, đây là lợi thế với những học sinh có định hướng du học.

Lên cấp ba, Phú trượt trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, song muốn chứng minh dù không xuất thân từ ngôi trường tên tuổi vẫn có thể đỗ đại học top đầu. Ban đầu, bố của Phú cũng hoài nghi, nghĩ lực học của con ở mức "làng nhàng".

"Những hoài nghi của mọi người càng khiến em quyết tâm chinh phục cái khó", nam sinh chia sẻ.

Hồ sơ của Phú có chứng chỉ IELTS 8.0, điểm SAT 1530/1600 và điểm học tập trung bình các năm luôn từ 9.4 trở lên. Về hoạt động ngoại khóa, Phú tập trung cho các cuộc thi hùng biện, diễn thuyết trước đám đông – cũng là đam mê của em từ lớp 8.

Ngày đó, thông qua một cuộc thi hùng biện, Phú lần đầu cảm thấy ý tưởng, lập luận của mình có khả năng thuyết phục người khác. Em say mê cảm giác tự tin trình bày về một chủ đề yêu thích, được chăm chú lắng nghe.

Em sau đó chú trọng cập nhập thông tin về nhiều chủ đề, từ giáo dục, y tế, chứng khoán, chiến tranh, chính trị đến cả những điều luật, công ước quốc tế. Gặp kiến thức mới, Phú có thể ngồi đọc mải miết 3-4 giờ liền. Năm 2023, nam sinh lọt vào top 5 hùng biện cá nhân ở cuộc thi học thuật The World Scholar's Cup (WSC).

"Nếu có bài thuyết trình trong lớp thì chắc chắn em là người xung phong. Có những ngày, em chỉ nghĩ về hùng biện mà không để ý đến cái gì khác", nam sinh nói.

Phú đưa niềm đam mê này vào bài luận. Em nói về ca sĩ yêu thích là rapper Kendrick Lamar - người sở hữu 27 giải Grammy. Nam sinh nhìn nhận âm nhạc của Kendrick Lamar ẩn chưa nhiều thông điệp, triết lý. Sự kết hợp này khiến âm nhạc của anh lan tỏa mạnh mẽ và được công nhận trên tòa cầu. Phú tin nếu biết kết hợp với âm nhạc và triết học thì những màn hùng biện, diễn thuyết sẽ có sức tác động vô cùng lớn.

Phú (ngoài cùng bên trái) tham gia trại hè dành cho học sinh THPT của Đại học Yale, năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Victor An, giám đốc TTS Education, người dẫn dắt Phú trong các hoạt động hùng biện, nhận xét em rất kiên trì, có những ngày tập trung ở thư viện từ 7h30 đến 18h. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, nam sinh luôn xem xét, kiểm tra lại mọi thứ trước các kỳ thi.

Sau niềm vui bất ngờ từ Stanford, Phú lên kế hoạch một buổi ăn mừng rồi nhanh chóng "trở lại mặt đất". Trước mắt vẫn còn kỳ thi tốt nghiệp THPT, em dự định cạnh tranh vào một số đại học top đầu trong nước.

Lệ Nguyễn