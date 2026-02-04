Cấm giáo viên ép học sinh, phụ huynh tham gia hoạt động tự nguyện

Giáo viên không được phân biệt đối xử giữa các học sinh dưới mọi hình thức, không ép buộc phụ huynh tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện.

Nội dung trên nằm trong thông tư về quy tắc ứng xử của nhà giáo, do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 4/2.

Cụ thể, Bộ đưa ra 5 nhóm quy tắc trong ứng xử với người học, đồng nghiệp, cán bộ quản lý, phụ huynh và cộng đồng.

Với học sinh, thầy cô cần có tinh thần bao dung; phản hồi, nhận xét, khen hoặc phê bình phù hợp; tôn trọng, đánh giá đúng thực chất năng lực; lắng nghe, tư vấn cho các em phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

Giáo viên không được phân biệt đối xử giữa các học sinh dưới mọi hình thức; không xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại các em.

Thầy cô cũng không được ép buộc học sinh tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện; không công khai thông tin trái quy định; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả kiểm tra, đánh giá.

Với phụ huynh, giáo viên cần chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về học sinh, chương trình, kế hoạch giảng dạy. Các thầy cô cũng không được xúc phạm, áp đặt, vụ lợi, ép buộc phụ huynh tham gia các hoạt động trái quy định hay mang tính chất tự nguyện.

Đây cũng là nội dung mới so với các thông tư trước, khi dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc "vận động" đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, nhưng lại cào bằng, chia đều cho phụ huynh...

Ngoài ra, Bộ yêu cầu giáo viên phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; không xúc phạm, chia rẽ nội bộ; không công khai thông tin đồng nghiệp. Với cấp trên, thầy cô có trách nhiệm góp ý, không thờ ơ, né tránh hay che giấu hành vi sai phạm của họ.

Với cộng đồng, thầy cô cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chống tin giả liên quan đến lĩnh vực giáo dục và nhà giáo...

Giáo viên, học sinh trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, trong một giờ học. Ảnh: Đức Hùng

Dương Tâm