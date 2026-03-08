Quy đổi hay cộng điểm ưu tiên với IELTS do đại học quyết định

Nhiều thí sinh lúng túng việc dùng IELTS để quy đổi hay cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học, đại diện Bộ Giáo dục nói việc này do quy định riêng của từng trường.

Quy đổi hoặc cộng điểm với IELTS và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nói chung là vấn đề được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 8/3 tại Hà Nội và TP HCM.

Một học sinh ở Hà Nội hỏi "Có trường hợp nào thí sinh vừa được quy đổi, vừa được cộng điểm khuyến khích không?". Trong khi đó, Văn Thăng, học sinh trường TH-THCS-THPT Tân Phú, TP HCM, băn khoăn với IELTS 6.5 liệu có thể linh hoạt chọn quy đổi sang điểm thi Tiếng Anh hoặc lấy điểm cộng khuyến khích khi đăng ký xét vào trường Đại học Bách khoa TP HCM.

Theo quy chế tuyển sinh đại học 2026, thí sinh đã được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sẽ không được cộng điểm khuyến khích và ngược lại. Điểm khuyến khích tối đa với chứng chỉ là 1,5/30. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không có ngoại lệ.

PGS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay thí sinh không được quyết định việc này, mà quy đổi hay cộng điểm sẽ tùy trường, tùy phương thức xét tuyển.

Như Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Với xét điểm thi đánh giá tư duy, trường không quy đổi mà cộng điểm thưởng.

Còn ở trường Đại học Bách khoa TP HCM, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, lưu ý chứng chỉ IELTS chỉ được dùng quy đổi, không được cộng điểm.

Do đó, hai chuyên gia khuyên thí sinh đọc kỹ thông tin tuyển sinh của các trường.

Ngoài ra, có thí sinh băn khoăn: Khi dùng chứng chỉ tiếng Anh để được miễn thi tốt nghiệp THPT thì có được quy đổi để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển"?

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết việc đó cũng tùy vào quy định của mỗi trường.

Hiện có trường cho dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế một môn trong tổ hợp, nhưng cũng có nơi không, theo PGS Vũ Thị Hiền, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.

Bà khuyên học sinh dù đã có chứng chỉ dùng để miễn thi tốt nghiệp vẫn nên dự thi môn Ngoại ngữ để thêm cơ hội xét tuyển.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, tư vấn cho thí sinh và phụ huynh tại Hà Nội, sáng 8/3. Ảnh: Ban tổ chức

Trước câu hỏi của một phụ huynh về việc có công thức quy đổi chung với chứng chỉ ngoại ngữ ở tất cả đại học, GS Nguyễn Tiến Thảo, cho biết Bộ từng tính đến. Nhưng sau ghi nhận ý kiến của hơn 80 trường, Bộ chỉ đưa ra nguyên tắc chung, còn để mỗi trường tự xây dựng thang điểm, yêu cầu riêng.

Bộ quy định khi quy đổi chứng chỉ quốc tế sang điểm môn Ngoại ngữ, mức điểm tối đa là 10. Đồng thời, bảng quy đổi cho tiếng Anh phải phân hóa tối thiểu 5 mức. Với chứng chỉ ngoại ngữ khác, Bộ không bắt buộc bởi chúng có thang điểm riêng.

Ngoài ra, một học sinh trường THPT Nguyễn Hiền, TP HCM lo ngại biến động điểm chuẩn khi các trường thay đổi mức cộng điểm hoặc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ.

Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Thắng cho rằng việc này gần như không tác động đến xu hướng điểm chuẩn. Mặt khác, Bộ siết điểm cộng IELTS còn tối đa 1,5 thay vì 3 như năm ngoái, sẽ tạo sự công bằng cho thí sinh trong xét tuyển đại học.

Ông nhìn nhận điểm chuẩn đại học phần lớn phụ thuộc vào độ khó - dễ của đề thi, lượng hồ sơ nộp vào mỗi ngành, trường và chất lượng thí sinh. Nếu nhiều thí sinh có điểm cao cùng nộp hồ sơ vào một ngành thì điểm chuẩn của ngành đó có thể tăng do cạnh tranh cao và ngược lại.

Thí sinh chờ tư vấn thông tin tuyển sinh tại khu vực trường Đại học Bách khoa TP HCM, sáng 8/3. Ảnh: Như Quỳnh

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6. Sau đó, các thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2/7 đến 17h ngày 14/7. Điểm chuẩn các đại học năm 2026 được công bố từ ngày 10/8.

Dương Tâm - Lệ Nguyễn