Bộ Giáo dục lý giải chuyện đề Văn thi tốt nghiệp trùng đề lớp 10

Bộ Giáo dục sưu tầm 120 GB dữ liệu rồi đưa vào phần mềm lọc để tránh trùng ngữ liệu, đề Văn thi tốt nghiệp vẫn bị phản ánh giống đề thi thử ở Nghệ An và đề lớp 10 Hà Nội.

Đề Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm nay dài một mặt giấy, gồm hai phần Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm). Ở phần Làm văn, câu hỏi 2 điểm yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của việc biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống, dựa vào đoạn trích trong bài thơ "Đi qua cơn giông ở phần Đọc hiểu". Câu hỏi 5 điểm - nhiều nhất đề thi - yêu cầu thí sinh phân tích một đoạn trích trong truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân, từ đó nhận xét cách nhìn cuộc sống của tác giả.

Sau khi thi xong môn Ngữ văn, nhiều người bất ngờ khi phần ngữ liệu trong câu Làm văn 5 điểm trùng khớp với một đề thi thử của liên trường THPT tỉnh Nghệ An, tổ chức hôm 15-16/5. Trong khi đó, câu Làm văn 2 điểm hỏi về "cân bằng cảm xúc trong cuộc sống", khá giống với câu nghị luận xã hội trong đề thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội vừa diễn ra hồi đầu tháng 6. Đề lớp 10 hỏi về ý nghĩa của việc "làm chủ cảm xúc bản thân".

Sự trùng lặp này khiến nhiều người lo ngại về tính sáng tạo của đề thi trong một cuộc thi quy mô quốc gia với hơn một triệu thí sinh.

Tại họp báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 29/6, GS Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT, cho biết năm nay là lần đầu tiên Bộ kiểm soát những phần trùng lặp nội dung đã thi ở một cuộc thi khác bằng cách đưa vào phần mềm, cơ sở dữ liệu.

"120 GB dữ liệu đã được đưa vào, gồm những đề đã thi và những câu hỏi chúng tôi tìm được trên mạng. Phần mềm sẽ lọc dữ liệu để hạn chế đưa vào đề thi chứng thức những phần bị phát hiện trùng lặp", ông Hà nói. Không chỉ với Văn, cách làm này được áp dụng với tất cả môn thi tốt nghiệp THPT.

Hàng năm, mỗi tỉnh, thành tổ chức thi thử 2-3 lần, chưa kể các trường cũng ra đề thi thử riêng. Với đề thi thử môn Ngữ văn ở Nghệ An, do ban ra đề không biết có đề này nên không thể đưa vào phần mềm lọc. Tuy nhiên, theo ông Hà, đề thi chính thức chỉ trùng đề của Nghệ An về ngữ liệu. Còn lệnh hỏi hoàn toàn khác nhau.

"Việc này là bình thường với phần làm Văn vì chương trình chỉ có 17 tác phẩm văn học, trong đó chỉ được sử dụng 15 tác phẩm do giảm tải", ông Hà chia sẻ.

Trước phản ánh đề Nghị luận xã hội trùng đề tài với đề thi lớp 10 ở Hà Nội, ông Hà cho biết ngữ liệu và lệnh hỏi của câu này hoàn toàn khác nhau. Dù cùng liên quan đến "cảm xúc", đề thi tốt nghiệp hỏi về "cân bằng cảm xúc" - mức độ cao hơn so với chủ đề "làm chủ cảm xúc" ở đề lớp 10.

Ông Hà cho biết kỳ thi lớp 10 của Hà Nội diễn ra ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT nên không đưa vào phần mềm lọc được vì quá trình này đã diễn ra trước đó. Khi đề thi của Hà Nội được công khai, ban ra đề thi đã biết và đưa vào thảo luận nhưng nhận thấy hai đề khác nhau, không ảnh hưởng gì.

GS Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ tại họp báo chiều 29/6 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: MOET

Ngoài phản ánh về sự trùng lặp, đề thi môn Ngữ văn năm nay cũng bị cho là "cũ" cả về nội dung và cách hỏi. Ông Hà nhìn nhận ở phần Đọc hiểu, việc sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa đã là một điểm mới.

Ở phần này, tổ ra đề luôn hướng tới những vấn đề có nội dung liên quan thiết thực tới các vấn đề xã hội, thời sự, có tính giáo dục. Với ngữ liệu tuỳ chọn, riêng phần này có tính mở cao.

Với phần nghị luận văn học, theo ông Hà, ở hiện tại, ban ra đề chỉ có thể sử dụng các tác phẩm trong chương trình. Đến năm 2025, khi lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) thi tốt nghiệp, đề thi sẽ có tính mở và tính sáng tạo cao hơn do không có quy định về các tác phẩm cụ thể.

Gợi ý đáp án đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh. Trong đó, hơn 943.300 thí sinh sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Ngữ văn là môn tự luận duy nhất trong kỳ thi. Các giáo viên nhận xét đề có cấu trúc quen thuộc, vừa sức nên học sinh trung bình không khó đạt 5-6 điểm, học lực khá có thể 7 điểm.

Hai năm qua, trong số khoảng 980.000 thí sinh thi tốt nghiệp môn Văn của cả nước, mức điểm trung bình là 6,5. Điểm 7 là mức nhiều thí sinh đạt được nhất. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Văn dao động 11-12% tổng số thí sinh dự thi.

Thanh Hằng - Dương Tâm