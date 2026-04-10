Bộ Giáo dục: Giải nhất khoa học kỹ thuật không sao chép, đạo văn

5 tiến sĩ đã thẩm định đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh chuyên Lương Văn Tụy, Bộ Giáo dục kết luận không có dấu hiệu sao chép, đạo văn như tố cáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 10/4 công bố kết quả xác minh đề tài "phát triển vật liệu Polyurethane Composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống" của học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình.

Dự án đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh, sinh viên hồi tháng 3, song bị tố có nhiều điểm giống luận án tiến sĩ.

Bộ cho hay đã thành lập tổ tư vấn để đánh giá đề tài này, gồm 5 người có trình độ tiến sĩ trở lên. Sau khi thẩm định, đánh giá sự trùng lặp về nội dung đề tài, tính khả thi của quá trình thí nghiệm, thực nghiệm, các chuyên gia đưa ra 5 nhận định.

Một là học sinh "hoàn toàn thực hiện được" dự án này, theo hướng dẫn của giáo viên. Cụ thể, các em có thể hiểu và phân tích kết quả của một số phép đo như DTA, XRD, FT-IR, bởi đây là kiến thức có trong chương trình. Thiết bị để thực hiện thí nghiệm chế tạo, khảo sát tính chất của vật liệu đều có sẵn tại các trung tâm nghiên cứu như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội...

Thứ hai, tiến độ dự án là khả thi khi học sinh đã có kế hoạch nghiên cứu, quy trình được kiểm chứng, cùng sự hướng dẫn của giáo viên, nhà khoa học. Theo Bộ, nội dung nghiên cứu được giới hạn hợp lý, tập trung vào một số tính chất trọng tâm và sử dụng các vật liệu, thiết bị có thể tiếp cận ở các phòng thí nghiệm hiện có.

Thứ ba, dự án không bị ghi nhận trùng lặp do đạo văn những công trình đã công bố.

Thứ tư, nghiên cứu không có tính mới tuyệt đối, mà chỉ tương đối, có tính sáng tạo và giá trị thực tiễn, phù hợp với năng lực nghiên cứu ở bậc phổ thông. Khác với nghiên cứu trước thường tập trung vào một tính năng riêng lẻ, đề tài này nghiên cứu về xây dựng hệ vật liệu PU composite có khả năng cân bằng, đồng thời giữa chống cháy - cách nhiệt - kháng vi sinh, thông qua tối ưu hóa hàm lượng và sự phân tán của chất được thêm vào.

Thứ năm, đề tài có giá trị ứng dụng cao, có thể làm cơ sở cho dự án ứng dụng hoặc sáng chế học sinh - sinh viên trong lĩnh vực vật liệu chức năng và công nghệ nano.

Ngoài ra, Bộ cũng rà soát hồ sơ của dự án từ vòng cấp tỉnh, nhận thấy hồ sơ hợp lệ, đúng quy chế.

"Tổng thể, đề tài không có dấu hiệu sao chép hay đạo văn mà thể hiện rõ sự

kế thừa có chọn lọc kết hợp với quá trình thực nghiệm độc lập và phân tích khoa

học, qua đó tạo ra những kết quả có ý nghĩa và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu

đã đề ra", Bộ kết luận.

Cơ quan này cũng nhận định việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật là cần thiết, nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tế.

Cách đây vài tuần, nhiều diễn đàn về liêm chính khoa học xôn xao về các dự án đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, trong đó, nổi bật là dự án của học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

Nhiều người đặt nghi vấn về tính khả thi khi dự án đòi hỏi loạt kỹ thuật khó, phải thực hiện dài ngày trong phòng thí nghiệm, nhiều chi tiết giống với nghiên cứu của một nhà khoa học ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và một nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Trả lời VnExpress khi đó, ông Hoàng Hải Nam, hiệu trưởng, cho biết ý tưởng đề tài do học sinh đề xuất, xuất phát từ bài toán làm sao để vật liệu vừa chống cháy vừa khắc phục tình trạng ẩm mốc. Trên cơ sở đó, giáo viên và nhà trường định hướng, hỗ trợ phát triển theo hướng khoa học.

Dự án không bắt đầu từ con số 0 mà kế thừa các nghiên cứu sẵn có về vật liệu polyurethane có khả năng chống cháy và cách nhiệt - những nền tảng đã được kiểm chứng trong cộng đồng khoa học. Điểm mới của đề tài là bổ sung nano bạc để tăng tính kháng vi sinh, trong khi vẫn giữ các đặc tính chống cháy và cách nhiệt.

Theo ông Nam, việc kế thừa là thông lệ trong nghiên cứu khoa học, không đồng nghĩa với thiếu sáng tạo. Với các thí nghiệm chuyên sâu, nhà trường đã hỗ trợ học sinh thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện và có xác nhận hợp lệ. Ông khẳng định quy trình này phù hợp thông lệ, đảm bảo tính mới, giá trị ứng dụng và liêm chính khoa học.

Poster tổng hợp phương pháp, kết quả nghiên cứu của học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Ảnh: Diễn đàn liêm chính khoa học

Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia (VISEF) 2026 diễn ra trong ba ngày 20-22/3, thu hút 457 học sinh với 242 dự án. Theo quy chế tuyển sinh của Bộ, thí sinh đoạt giải ba trở lên được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp. Song nhiều trường đã bỏ xét giải này.

Năm ngoái, dự án đạt giải nhất của học sinh Hưng Yên bị "tố" giống sản phẩm của một tác giả người Indonesia. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận của hai học sinh.

Thanh Hằng