Bố đơn thân hướng nội, thích yên tĩnh, ăn mặc đơn giản

Cuộc sống của tôi khá yên bình, đơn giản, ít giao tiếp xã hội, thích những khoảng lặng, gần gũi với thiên nhiên và những lúc được ở một mình.

Những ngày giữa tháng 4, khi cái nắng hè oi bức của Ninh Thuận bắt đầu gay gắt hơn, công việc kỹ thuật cũng vừa qua một giai đoạn bận rộn, tôi dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi tiếp tục những kế hoạch sắp tới. Không hiểu sao, có một sự thôi thúc lạ lùng khiến tôi ngồi xuống viết những dòng này gửi đến mục Hẹn hò.

Tôi là một người đàn ông 36 tuổi, hiện làm nhân viên kỹ thuật, sống ở Ninh Thuận. Tôi làm bố đơn thân của một cô bé gái 10 tuổi. Hơn 9 năm qua, tôi gần như không nghĩ đến chuyện yêu đương, toàn tâm toàn ý lo cho con gái và công việc. Cuộc sống của tôi khá yên bình, đơn giản, ít giao tiếp xã hội, thích những khoảng lặng, gần gũi với thiên nhiên và những lúc được ở một mình. Tôi nhớ những buổi chiều ngồi một mình sau nhà, nhìn ra vào khoảng lặng, lòng chợt nghĩ: nếu như sau này con gái lớn khôn, có gia đình riêng, mình sẽ ra sao? Liệu có ai đó sẵn sàng ngồi bên, cùng lắng nghe những câu chuyện đời thường, cùng chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống vô thường, về việc làm sao để sống sao cho thật lòng và thật thiện lương.

Tôi thiên về lối sống hướng nội, ít bạn bè, thích sự yên tĩnh, ăn mặc đơn giản thoải mái. Tôi không cầu kỳ trong cuộc sống, chỉ mong những điều bình dị nhất: một mái nhà ấm áp, những buổi sáng thức dậy biết mình đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Trong chuyện tình cảm, tôi từng nghĩ mình sẽ sống một mình đến cuối đời. Gần đây, tôi bắt đầu tò mò không biết ngoài kia có người nào giống mình không. Người có thể chấp nhận một người đàn ông đã có con nhỏ, người sẵn sàng lắng nghe, đồng cảm và cùng nhau đi qua những ngày tháng bình thường mà vẫn thấy đủ đầy. Người cũng hướng về nhân sinh quan sống giản dị, coi trọng việc tu sửa bản thân, sống thiện lành và không đặt nặng những điều hào nhoáng.

Tôi mong muốn tìm một người bạn đồng hành cùng quê (Ninh Thuận) hoặc ít nhất cũng có chung cách nhìn về cuộc sống. Một người trạc tuổi, sống đơn giản, có thể tự hạnh phúc một mình nhưng cũng muốn có người để sẻ chia. Về kết hôn hay con cái, tôi không ép buộc hay đặt nặng, mọi thứ hãy để duyên phận tự nhiên quyết định. Gặp được nhau, hiểu nhau và cùng đồng hành trong hành trình này đã là một duyên lành quý giá. Nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đời chân thành, giản dị, cùng nhân sinh quan sống hướng nội, gần gũi thiên nhiên và coi trọng việc làm người tốt, rất mong được làm quen và trò chuyện cùng bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ này.

