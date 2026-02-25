Bộ đôi Sinh lời và iDepo VIB hỗ trợ tối ưu dòng tiền cá nhân

Bộ đôi Sinh lời cùng iDepo VIB giúp người dùng chia dòng tiền theo hai lớp: linh hoạt ngắn hạn và tích lũy trung dài hạn, giúp tối ưu lợi nhuận mỗi ngày.

Theo ngân hàng, trong quản lý tài chính cá nhân, thách thức không chỉ nằm ở việc gia tăng thu nhập mà còn ở cách tổ chức và vận hành dòng tiền. Phần lớn dòng tiền cá nhân vẫn được xử lý theo cách đơn giản: tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm và rút ra khi cần. Mô hình này phù hợp với kế hoạch ổn định và ít thay đổi. Song, trong bối cảnh hiện nay, mỗi cá nhân thường có nhiều mục tiêu tài chính diễn ra song song, dòng tiền vì vậy phải chuyển trạng thái thường xuyên giữa chi tiêu, dự phòng và tích lũy.

Trong xu hướng đó, tích lũy không chỉ là gửi tiền mà trở thành công cụ tổ chức dòng tiền theo từng mục tiêu. Bộ đôi Sinh lời cùng iDepo VIB được thiết kế theo cách tiếp cận này, giúp phân tách hai nhu cầu cơ bản: linh hoạt ngắn hạn và tích lũy trung - dài hạn.

Khách hàng sử dụng iDepo VIB. Ảnh: VIB

Bộ đôi Sinh lời VIB gồm tài khoản Siêu lợi suất và thẻ VIB Smart Card, phục vụ nhu cầu quản trị tài chính cá nhân hiện đại. Với tài khoản Siêu lợi suất, tiền chờ chi tiêu có thể sinh lời mỗi ngày với lợi suất đến 4,3% một năm. Người dùng được rút, chuyển, thanh toán bất cứ lúc nào mà không mất đi phần lợi nhuận đã tích lũy. Với thẻ VIB Smart Card, mỗi giao dịch online được hoàn tiền đến 5%.

Theo VIB, lần sinh lời thứ hai này xảy ra ngay tại thời điểm người dùng chi tiêu, vì vậy, với Bộ đôi Sinh lời, dòng tiền nhàn rỗi sẽ không đứng yên. Người dùng có thể xoay vòng dòng tiền theo nhịp chi tiêu và kế hoạch cá nhân, trong khi vẫn duy trì khả năng sinh lời tốt.

Ở lớp tích lũy thứ hai, iDepo VIB dành cho các khoản tiền có mục tiêu trung và dài hạn. Sản phẩm cho phép người dùng gửi tiền theo mệnh giá cố định từ 50 triệu đồng, với các kỳ hạn phổ biến như 24 hoặc 36 tháng, hưởng lãi suất đến 7,4% một năm (tùy phân khúc khách hàng và số tiền gửi). Điểm đáng chú ý là iDepo cung cấp nhiều phương thức trả lãi định kỳ như một, ba hoặc 6 tháng trên lần. Khác với các hình thức tiết kiệm truyền thống, giải pháp này có tính năng chuyển nhượng linh hoạt. Khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền trước hạn, người sở hữu có thể chuyển nhượng khoản iDepo mà vẫn bảo toàn phần lợi nhuận đã tích lũy, thay vì phải rút trước hạn và chấp nhận mất lãi. Toàn bộ quá trình gửi, theo dõi và chuyển nhượng đều có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng MyVIB, giúp việc tích lũy gắn liền với trải nghiệm ngân hàng số.

Theo đại diện nhà băng, giá trị cốt lõi của việc kết hợp Bộ đôi Sinh lời và iDepo không nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ, mà ở cách hai sản phẩm bổ trợ cho nhau tạo thành công cụ tổ chức dòng tiền cá nhân. Những khoản tiền cần linh hoạt theo ngày người dùng đặt vào Bộ đôi Sinh lời. Trong khi đó, các khoản tiền dành cho mục tiêu trung - dài hạn thì đưa vào iDepo để tận dụng mức lãi suất và cơ chế chuyển nhượng linh hoạt.

Cách tổ chức này giúp dòng tiền vận hành như hệ thống nhiều lớp, giảm áp lực phải đưa ra quyết định "được - mất" mỗi khi kế hoạch thay đổi. Các giải pháp tạo ra sự cân bằng giữa hai yếu tố thường bị đặt đối lập trong tài chính cá nhân, đó là lợi nhuận và sự chủ động. Ở góc độ rộng hơn, giải pháp cho thấy xu hướng quản trị tài chính cá nhân theo hướng chủ động và có cấu trúc. Khi tiền được phân bổ theo mục tiêu ngay từ đầu, kế hoạch tài chính có thể vận hành ổn định hơn và thích ứng tốt hơn với biến động trong năm.

Hoàng Đan