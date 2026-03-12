Bộ đôi máy lọc nước Kangaroo hydrogen tại Điện Máy Xanh

Máy lọc nước Kangaroo có hệ lõi lọc Purion và công nghệ làm lạnh CoolJet, hút người dùng tại Điện Máy Xanh nhờ khả năng lọc nước và tiện dụng trong sinh hoạt gia đình.

Đại diện Điện Máy Xanh cho biết, máy lọc nước là một trong số các ngành hàng được người dùng quan tâm thời gian qua. Theo doanh nghiệp này, người dùng không chỉ quan tâm đến khả năng lọc sạch, mà chú trọng sự tiện lợi trong quá trình sử dụng và chất lượng nguồn nước đầu ra.

Máy lọc nước Kangaroo trong không gian sống. Ảnh: Kangaroo

Các công nghệ trên dòng máy lọc nước Kangaroo hứa hẹn đáp ứng nhu cầu trên, nhờ hệ lõi lọc Purion và công nghệ làm lạnh CoolJet. Theo đó, hệ lõi lọc Purion thiết kế hoàn toàn mới nhằm nâng hiệu quả xử lý nước trong quá trình sử dụng và hỗ trợ thay lõi dễ dàng hơn.

Cấu trúc lõi này được hãng thiết kế theo hướng thuận tiện, người dùng có thể tự lắp đặt tại nhà. Anh Thái Hưng (phường Yên Sở, Hà Nội) cho biết: "Khi dùng hệ lõi lọc Purion của Kangaroo, tôi có thể thay lõi dễ dàng với các thao tác đơn giản. Quy trình thay lõi cũng được hãng hướng dẫn rõ ràng theo từng bước".

Các lõi lọc Purion của máy lọc nước Kangaroo. Ảnh: Kangaroo

Hãng cho biết, hệ lõi Purion cũng hạn chế nguy cơ bị làm giả trên thị trường. Sau quá trình lọc, nguồn nước có thể đạt nhiều chỉ số khác nhau như nước khoáng, kiềm hoặc hydrogen tùy cấu hình lõi lọc của thiết bị. Đây cũng là những yếu tố hút người dùng chọn lựa máy lọc nước Kangaroo tại hệ thống Điện Máy Xanh.

Bên cạnh hệ lõi lọc Purion, công nghệ làm lạnh CoolJet là một trong những điểm đáng chú ý trên các dòng máy lọc nước mới của Kangaroo. Công nghệ này được thiết kế nhằm nâng hiệu quả làm lạnh sâu, có khả năng làm lạnh nhanh và tiết kiệm chi phí vận hành, theo công bố của Kangaroo.

Thiết kế lõi bên trong máy lọc nước Kangaroo. Ảnh: Kangaroo

Theo hãng, công nghệ CoolJet được tối ưu hiệu năng, rút ngắn thời gian làm lạnh và duy trì ổn định mức lạnh sâu. Nhờ đó, trong mỗi lần sử dụng, máy có thể đáp ứng nhu cầu trong sinh hoạt gia đình. Anh Việt Hoàng (phường Sài Gòn, TP HCM) chia sẻ về dòng máy mua tại Điện Máy Xanh: "Khi tìm mua máy lọc nước, tôi chú ý đến các tiện ích đi kèm. Công nghệ làm lạnh CoolJet trên máy Kangaroo đáp ứng tốt nhu cầu gia đình bởi khả năng làm mát nhanh và tiết kiệm điện, phù hợp trong những ngày thời tiết nóng".

Hiện, các dòng máy lọc nước Kangaroo tích hợp hệ lõi Purion và công nghệ CoolJet được trưng bày tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh toàn quốc. Tại đây, người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu các tính năng phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình.

Quang Anh