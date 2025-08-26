Bộ đôi Harley-Davidson CVO giá hơn 2 tỷ đồng ra mắt Việt Nam

Hai mẫu Bagger Touring của Harley-Davidson gồm Road Glide và Street Glide có các lựa chọn màu mới, giá cao nhất gần 2,5 tỷ đồng.

Hôm 25/8, nhà phân phối thương hiệu Harley-Davidson (H-D) tại Việt Nam công bố giá bán cho hai mẫu Road Glide, Street Glide đời 2025 và đều thuộc bản cao cấp CVO. Riêng Road Glide, hãng còn giới thiệu phiên bản thể thao ST với một số chi tiết đặc biệt ở hệ thống phuộc, phanh.

So với bản tiền nhiệm, hai mẫu bagger không có nhiều thay đổi về thiết kế tổng thể. Vẫn là kiểu dáng hầm hố, đậm chất cơ bắp kiểu Mỹ với chiều dài tổng thể hơn 2,4 m, được thiết kế tối ưu cho việc di chuyển đường dài. Toàn bộ đèn chiếu sáng đều là loại LED. Các nút bấm điều khiển ở tay lái phát sáng trong đêm.

Khác biệt lớn nhất giữa bản Road Glide và Street Glide là thiết kế quây gió. Bản Road dùng vành căm, trong khi bản Street dùng vành đúc và đều có kích thước 19 inch bánh trước, 18 inch bánh sau. Riêng bản ST trên dòng Road Glide dùng vành đúc.

Vì là phiên bản cao cấp CVO, trang bị trên hai mẫu bagger thuộc hàng tối tân. Xe có màn hình tốc độ kích thước 12,3 inch đặt giữa ghi-đông. Người lái có thể kết nối màn hình với internet 4G trên điện thoại để xem thông tin thời tiết, giao thông và bản đồ điều hướng trực tuyến. Xe có hệ thống âm thanh hiệu suất cao với hai loa ở quây gió và hai loa ở thùng hông.

Riêng bản ST trên dòng Road Glide CVO, H-D trang bị phanh đĩa hiệu suất cao, bình dầu rời cho phuộc lò xo đôi phía sau. Các chi tiết ốp sợi carbon trên xe như chắn bùn trước, ốp bình xăng, chụp ống xả và ốp yên sau. Đi cùng là ống xả titan trọng lượng nhẹ.

Động cơ sử dụng trên H-D Road Glide CVO và Street Glide CVO đều là loại V-Twin Milwaukee-Eight VVT 121 Ci, cho công suất 107 mã lực, mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Bản Road Glide ST mạnh mẽ hơn khi động cơ này được tinh chỉnh, cho đầu ra 127 mã lực và mô-men xoắn cực đại 193 Nm.

Các công nghệ hỗ trợ an toàn trên xe bao gồm phanh ABS (bao gồm cả trong cua), kiểm soát lực kéo, hỗ trợ giữ phanh, cảnh báo áp suất lốp...

Tất cả các phiên bản CVO của H-D bán tại Việt Nam đều nhập khẩu Mỹ. H-D CVO Road Glide hay Street Glide không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam. Xe đường trường cỡ lớn với trang bị tối tân có những lựa chọn khác như Honda Gold Wing giá 1,231 tỷ đồng, BMW K1600 giá hơn 1 tỷ đồng.

Những màu sắc mới của năm 2025 trên hai mẫu xe H-D chênh lệch hàng trăm triệu đồng. Dưới đây là giá bán các phiên bản:

Mẫu xe Màu sắc Giá (tỷ đồng) CVO Road Glide Raven Fade 2,16 Blue Streak 2,45 Poison Berry 2,16 CVO Road Glide ST Mercury Silver 2,19 Hot Lap 2,42 Rally Red 2,19 CVO Street Glide Raven Fade 2,06 Blue Streak 2,35 Poison Berry 2,06

Phạm Trung