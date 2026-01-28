Mẹ kiệt sức vì bố vẫn về nhà ăn bám sau ly hôn

Mỗi khi nhắc đến việc đi làm, bố lại nổi khùng và chửi bới, xưng mày tao với vợ con.

Gia đình tôi có 5 người: bố mẹ đều 50 tuổi, tôi 22 tuổi đã ra trường đi làm, em thứ hai đang học đại học và em trai út học lớp một. Bố mẹ tôi đã thuận tình ly hôn từ 3 năm trước, tài sản chung là một căn chung cư. Lúc ấy ly hôn, bố tôi yêu cầu mẹ đưa tiền mặt 200 triệu và bố sẽ đồng ý để lại căn nhà cho mấy mẹ con ở. Sau đó, bố tôi cầm tiền và đi một thời gian. Rồi khi hết tiền, bố tôi lại quay về nhà chung sống đến hiện tại.

Lý do ly hôn ở thời điểm ấy là vì bố tôi chơi lô đề, báo nợ nhiều. Mẹ tôi đã nhiều lần đứng ra trả nợ, vay mượn rất nhiều. Cho tới thời điểm dịch Covid, bố ở nhà một thời gian dài và không chịu đi làm, mẹ không gồng gánh được nữa nên yêu cầu ly hôn.

Sau khi quay về sống chung, bố có đi làm và đóng góp kinh tế. Tôi tưởng gia đình có thể quay trở lại. Nhưng sau đó, bố bị mất việc, lại tiếp tục ở nhà nhiều tháng trời và không có ý định đi làm lại. Mỗi khi nhắc đến việc đi làm, bố lại nổi khùng và chửi bới, xưng mày tao với vợ con. Tôi cũng có tác động, nhắn tin khuyên bố nên đi làm để đảm bảo cuộc sống, còn lo cho hai em nhưng không có kết quả.

Đến thời điểm hiện tại, mẹ tôi không thể chịu đựng được vì phải gồng gánh nuôi 5 miệng ăn nên tôi đề xuất với mẹ bán tài sản là ngôi nhà đang ở và chia tiền cho bố để sống riêng. Bố đồng ý, yêu cầu đưa 200 triệu và sẽ ra đi. Tôi muốn hỏi liệu đây có phải cách làm tốt nhất không? Tôi sẽ bảo với mẹ và bố làm giấy từ chối tài sản, mẹ sẽ đưa cho bố 200 triệu. Tôi xin hỏi về thủ tục này như thế nào ạ? Nếu đưa tiền cho bố, mẹ tôi nên làm gì để bố không quay về làm phiền khi tiêu hết tiền?

Tôi thật sự không muốn mẹ khổ, cũng không muốn gia đình tan nát và cũng rất thương bố (tôi sợ bố bị trầm cảm tuổi trung niên, không muốn đi làm hay giao tiếp với xã hội). Nhưng hiện tại, mẹ không thể làm nổi, tinh thần mẹ kiệt quệ vì ngày nào cũng đi làm từ sáng tới tối, còn bố thì thong thả ngày ba bữa uống rượu, ăn cơm, xem tivi và loanh quanh ở nhà. Tôi thật sự rất rối và rất sợ. Vì mẹ chỉ có chỗ dựa lớn nhất là tôi nên tôi thật sự muốn nghe lời khuyên từ các anh chị để có quyết định sáng suốt nhất. Tôi chân thành cảm ơn.

Bảo An