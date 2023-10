Bộ Công an từng hai lần chỉ đạo chấn chỉnh sai phạm cấp biển số đẹp ở An Giang

Phiên tòa xét xử cựu trưởng phòng CSGT cấp sai quy định hơn 5.000 biển số hé lộ hai lần Bộ Công an từng gửi công điện yêu cầu chấn chỉnh, song các bị cáo phớt lờ.

Trong ngày đầu tiên xét xử ông Nguyễn Bá Quận, 61 tuổi, cựu trưởng phòng CSGT, và các bị cáo nguyên là cấp dưới về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, TAND tỉnh An Giang tập trung xét hỏi nhằm làm rõ hành vi của các bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2012, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang được Cục CSGT Bộ Công an cài đặt, hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới bằng hình thức bấm, nhận số ngẫu nhiên.

Phòng được cấp 11 tài khoản quyền cán bộ và 4 tài khoản quyền lãnh đạo để thực hiện việc cấp biển số cho người dân. Ông Quận và một số Phó phòng được cấp tài khoản quyền lãnh đạo, dùng sửa chữa thao tác nhập dữ liệu sai của cán bộ.

Tại phiên tòa, chủ tọa nhắc đến hai công điện của Bộ Công gửi Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang liên quan việc cấp biển số sai pháp luật. Cụ thể, năm 2017, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Bộ công an đã có công điện đầu tiên yêu cầu lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, song sai phạm vẫn tiếp diễn. Tháng 7 năm sau, Bộ tiếp tục có công điện lần hai yêu cầu nghiêm khắc thực hiện.

Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải thực hiện nghiêm nhưng 4 bị cáo "vẫn ngoan cố vi phạm, can thiệp cấp biển số". Cục CSGT sau đó báo cáo Bộ Công an thanh tra. Đến tháng 12/2012 Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phòng CSGT đường bộ.

Phiên toà xét xử cựu trưởng phòng CSGT đường bộ tỉnh An Giang. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cựu trưởng phòng CSGT bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới nghiên cứu cách thức can thiệp phần mềm cấp biển số ngẫu nhiên, để lấy biển số đẹp theo ý muốn. Trong thời gian từ tháng 8/2012 đến 6/2021, ông Quận và Nguyễn Hữu Ân (Đội phó Đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ), Bùi Quốc Khánh (Đội trưởng), Võ Chí Linh, Nguyễn Hoàng Em (cán bộ Phòng CSGT) đã "phù phép" cấp sai quy định 5.056 biển số.

Trong đó, ông Quận đã chỉ đạo cấp khoảng 50 biển số đẹp cho người thân, bạn bè, người có quan hệ vay mượn tiền, lãnh đạo sở ngành và một doanh nghiệp vận tải. Riêng con trai ông này được cấp 8 biển số có số đuôi: 123.45, 066.66, 066.60, 068.69, 095.99, 01999...

Trả lời tòa, ông Quận thừa nhận biết hai công điện của Bộ Công an, song vẫn để cấp dưới cấp nhiều biển số đẹp cho con ruột. Bị cáo biết rõ quy định không được đưa tài khoản quyền lãnh đạo cho bất kỳ ai nhưng đã cung cấp cho cấp dưới và không kiểm tra, giám sát, cán bộ dưới quyền đã dùng vào việc gì.

Ông Quận nhiều lần lặp lại việc "không biết vi tính", "không hiểu thao tác" và "chưa trực tiếp đăng nhập hệ thống phần mềm cấp số ngẫu nhiên lần nào" với lý do đã phân công cho Phó phòng. Về việc người thân được cấp biển số đẹp, ông này giải thích: "Bị cáo hỏi Ân xem có cho số được không, Ân bảo được. Bị cáo không biết Ân đã làm cách nào", ông Quận khai, bác bỏ việc nhận quà, tiền mỗi lần cho người quen biển số và nói lý do là "có nể nang".

Ông Nguyễn Bá Quận tại phiên tòa ngày 7/10. Ảnh:Nguyễn Khánh

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Hữu Ân bị cáo buộc xin cấp trên cấp 20 biển số ôtô đẹp cho bản thân, người nhà để "tạo uy tín và thỏa mong muốn sở hữu biển số đẹp". Cựu đội trưởng Bùi Quốc Khánh xin nhiều biển số cho bản thân và người quen. Hai bị cáo còn lại là Võ Chí Linh, Nguyễn Hoàng Em được xác định vai trò giúp sức.

Các chủ phương tiện khai đã xin được biển số đẹp nhờ quen biết ông Quận và một số cán bộ, hoặc phải chi 1-50 triệu đồng thông qua "cò làm biển số". Công an An Giang đã tách hành vi này thành vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ để điều tra riêng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 13/10.

Ngọc Tài