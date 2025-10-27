Bộ Công an mời gọi đầu tư khu nhà xã hội nghìn tỷ đồng tại TP HCM

Dự án nhà xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an tại phường Tăng Nhơn Phú đang được mời đầu tư với quy mô vốn gần 1.100 tỷ đồng.

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) vừa công bố dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân để mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Dự án nằm tại số 7/39 ấp Cây Dầu, phường Tăng Nhơn Phú (trước đây là phường Tân Phú, TP Thủ Đức), TP HCM.

Quy mô dự án hơn 6.300 m2, trong đó diện tích sàn gồm hai hầm khoảng 61.000 m2. Khu nhà cao 22 tầng, cung cấp 477 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 1.000 người. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.075 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai dự án trong gần hai năm từ quý IV/2025, dự kiến đưa vào khai thác từ quý II/2027. Nhà đầu tư quan tâm dự án cần nộp hồ sơ đề xuất đến Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, thời hạn ngày 6/11.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đến năm 2030, TP HCM (sau sáp nhập) phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến nay thành phố mới đưa vào sử dụng 6.657 căn, đạt khoảng 6,6% mục tiêu. Trong đó, hơn 3.400 căn thuộc địa bàn TP HCM cũ, gần 3.000 căn ở Bình Dương cũ và hơn 300 căn ở Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập.

Theo Sở Xây dựng, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến nhiều dự án chậm tiến độ hoặc chưa thể triển khai.

Gần nhất, thành phố công bố kế hoạch mở bán đợt 1 dự án nhà xã hội tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước với giá tạm tính 12,4-14,2 triệu đồng mỗi m2. Dự án gồm ba tòa nhà cao tầng, cung cấp 210 căn hộ, do Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư.

Đình Trí