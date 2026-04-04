Bộ Công an mời đầu tư dự án nhà xã hội hơn 1.600 tỷ đồng ở Long Biên

Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại ô đất B3/NO1B phường Việt Hưng có gần 800 căn đang tìm nhà đầu tư.

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội cần tìm nhà đầu tư tại phường Việt Hưng (thuộc quận Long Biên cũ), TP Hà Nội. Dự án có diện tích hơn 1,5 ha nằm tại ô đất B3/NO1B. Hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là đất nông nghiệp, đã được giải phóng mặt bằng.

Trong tổng diện tích hơn 1,5 ha, khu nhà ở xã hội chiếm 80% (1,2 ha) với chiều cao 18 tầng, không hầm gửi xe, cung cấp 656 căn hộ. Dự án còn bố trí khoảng 3.000 m2 xây tòa nhà ở thương mại với 138 căn.

Quy mô dân số dự kiến hơn 2.4000 người. Tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, tiến độ triển khai từ quý II/2026 đến quý IV/2028.

Nhà đầu tư quan tâm dự án nộp hồ sơ đến Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tại số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Nếu được chấp thuận chủ đầu tư, doanh nghiệp cần bố trí đủ diện tích đỗ xe phục vụ dự án khi lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án có giá 25-32 triệu đồng. Gần nhất, dự án nhà xã hội cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi có giá hơn 32 triệu đồng một m2, tương đương 2,2 tỷ đồng một căn.

Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

Ngọc Diễm