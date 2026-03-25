Bộ Công an mời đầu tư dự án nhà xã hội giáp đường Lê Quang Đạo kéo dài

Dự án nhà ở xã hội thuộc khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, phường Đại Mỗ có gần 1.200 căn đang tìm nhà đầu tư.

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội cần tìm nhà đầu tư tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội. Dự án có diện tích hơn 2,3 ha, nằm tại ô đất CTXH, khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70 (tên thương mại: Louis City Đại Mỗ), giáp đường Lê Quang Đạo kéo dài.

Hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là đất nông nghiệp, đất mương, chưa được giải phóng mặt bằng.

Trong tổng diện tích 2,3 ha, khu nhà xã hội chiếm gần 83% (1,9 ha) gồm 3 tòa cao 22 tầng, 2 tầng hầm, cung cấp 978 căn hộ. Dự án còn được bố trí hơn 4.700 m2 xây một tòa nhà ở thương mại với 203 căn.

Tổng vốn đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, tiến độ triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2028.

Nhà đầu tư quan tâm dự án nộp hồ sơ đến Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tại số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Nếu được chấp thuận chủ đầu tư, doanh nghiệp cần bố trí đủ diện tích đỗ xe phục vụ dự án khi lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án có giá 25-32 triệu đồng. Gần nhất, dự án nhà xã hội cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi có giá hơn 32 triệu đồng một m2, tương đương 2,2 tỷ đồng một căn.

Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

