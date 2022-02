Bố chồng 'nát' rượu

Tôi 28 tuổi, lấy chồng được sáu tháng, cảm thấy rất áp lực và sợ hãi khi phải sống trong môi trường có người bố nghiện rượu 20 năm nay.

Tôi đang có bầu bốn tháng, mỗi ngày phải đi làm 18 km. Trước khi cưới, tôi về nhà chồng vài lần, thấy mọi người rất hòa thuận, vui vẻ, quý mến tôi. Tôi được mẹ chồng nói trước là bố chồng nghiện rượu. Đợt tôi về nhà chồng khi thành phố giãn cách, vì ít được ra ngoài nên bố chồng tôi như người bình thường, không có dấu hiệu gì của người nghiện rượu. Mẹ chồng cũng nói đợt này bố đỡ rượu rồi.

Gần hai tháng nay bố chồng mới biểu hiện ra là người nát rượu, mỗi tháng bố say vài lần, mỗi lần 3-4 ngày. Cứ say là bố cà khịa mẹ rồi lấy cớ đánh đập, chửi bới mẹ. Bố chồng còn chửi cả em chồng và hàng xóm, thậm chí chửi cả con chó rồi nói linh tinh. Từ đó tôi mới biết bố chồng hay để ý, đến lúc say rượu mang ra nói. Mẹ bảo bố say rượu 20 năm nay rồi, nhiều lần mẹ phải đưa hai con ra nhà nghỉ ở tạm vài ngày, có khi cả tháng.

Chồng nhất định không chịu ra ngoài ở vì thương mẹ và em trai. Công việc của anh phải đi suốt, ít khi ở nhà, có khi đi 5-7 ngày mới về. Từ bé tôi sống trong môi trường yên bình, bố đẻ chưa bao giờ say rượu, sợ bố mẹ lo lắng nên cũng không dám kể gì.

Tôi đã nghĩ đến nhiều giải pháp giúp bố chồng cai rượu nhưng mua thuốc rồi bố không uống. Chồng nói sẽ đưa bố đến bệnh viện tâm thần để cai rượu nhưng tôi biết chắc chắn ông không đi. Tôi rất sợ, còn lo lắng mai sau con tôi sẽ bị ảnh hưởng khi sống trong môi trường này. Mong được các bạn tư vấn.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc