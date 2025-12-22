'Bộ Chính trị thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031'

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 sáng 22/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội 13, xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Hội nghị Trung ương 15 sẽ tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, trước hết là nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Nhóm vấn đề thứ hai là dự thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Nhóm vấn đề thứ ba là các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ 14 của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội 14; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội 14 cùng một số nội dung liên quan khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, sáng 22/12. Ảnh: Nhật Bắc

Về công tác nhân sự Đại hội Đảng 14, Tổng Bí thư cho biết, tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết); giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công việc còn lại để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14; chỉ đạo Tiểu Ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội 14.

Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, phiên họp Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt, các Ủy viên Bộ Chính trị "với tinh thần cách mạng của người Đảng viên cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết" đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14 quyết định và tổ chức bầu cử theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14 là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng. "Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây", Tổng Bí thư phát biểu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 14, Tổng Bí thư cho biết toàn thể Đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đánh giá rất cao việc Trung ương quyết định tích hợp nội dung ba văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Sau đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp và Hội nghị Trung ương 14, đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp tham gia vào Dự thảo các văn kiện (từ ngày 15/10 đến ngày 15/11). Các tiểu ban Văn kiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện dự thảo các Văn kiện để trình Hội nghị Trung ương 15.

"Đây thực sự là ý tưởng, cách làm cách mạng, đột phá trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng. Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ Đại hội trước", Tổng Bí thư nói và cho biết các tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của nhân dân "đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng".

Để văn kiện trở thành "ánh sáng soi đường", "kim chỉ nam hành động" cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương, các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào nội dung các Văn kiện.

Về công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư cho biết dự kiến diễn ra từ 19 đến 25/1/2026 tại Hà Nội với 1.586 đại biểu tham dự. Công tác tổ chức phục vụ Đại hội cần được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng quy định của Đảng. Do đó, ông đề nghị hội nghị góp ý, bổ sung những nội dung để công tác này được chu đáo, hoàn thiện nhất, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14.

Vũ Tuân