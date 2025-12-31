Bộ Chính trị đồng ý đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, báo cáo trong quý I/2026.

Ngày 31/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được giao xây dựng đề án nêu rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách khi đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, trình Bộ Chính trị trong quý I/2026.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh Phó chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo hướng tương tự Chỉ huy trưởng. Cấp ủy địa phương được yêu cầu sớm kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, rà soát đội ngũ Chỉ huy trưởng để hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh.

Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Bộ đội giúp khắc phục sạt lở bờ biển Hội An, TP Đà Nẵng, ngày 4/11/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đảng ủy Chính phủ được giao sớm ban hành nghị định sửa đổi quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp xã; nghị định sửa đổi chế độ phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Các quy định về phân loại, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính phức tạp; chuẩn hóa thủ tục cần xác minh nhiều bước, liên thông nhiều cơ quan; trách nhiệm và thời hạn phối hợp cũng được yêu cầu sớm hoàn thiện. Bên cạnh đó, thẩm quyền, phạm vi hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cần được rà soát, hoàn thiện phù hợp với chủ trương chuyển giao các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Mặt trận Tổ quốc và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Theo Luật Dân quân tự vệ năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số luật về quân sự, quốc phòng năm 2025, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở cấp xã. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã gồm Chỉ huy trưởng là công chức, Ủy viên UBND cấp xã, sĩ quan dự bị; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng hoặc chiến tranh được gọi vào phục vụ tại ngũ và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ theo quy định; Chính trị viên do Bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm; Chính trị viên phó do Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã đảm nhiệm; Phó chỉ huy trưởng và Trợ lý là công chức.

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng và sử dụng con dấu riêng.

Vũ Tuân