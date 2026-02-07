Bộ Chính trị, Ban Bí thư lập 22 đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 22 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV tại 40 tổ chức Đảng trực thuộc.

Chiều 7/2, tại hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo ông Thanh, ngay sau Đại hội Đảng XIV, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xây dựng và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Trong đó, Ủy ban tham mưu thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, dự kiến triển khai ngay trong tháng 3.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, 22 đoàn kiểm tra sẽ do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra tại 40 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương. Các đoàn được xác định cơ bản ổn định trong suốt nhiệm kỳ để theo dõi toàn bộ quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết tại các địa phương, đơn vị. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trực tiếp làm trưởng một đoàn kiểm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị bí thư, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tại địa phương, đơn vị mình. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định, chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Giang Huy

Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp được xác định chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và địa phương; phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết trong năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chuyển mạnh trọng tâm sang giám sát chủ động, toàn diện, xuyên suốt ngay từ khâu ban hành chủ trương, chính sách, qua đó đồng hành cùng các cấp ủy tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển. Cùng với đó, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nắm tình hình, giám sát thường xuyên các vấn đề lớn, hệ trọng, kịp thời ghi nhận phản ánh, kiến nghị và những nội dung phức tạp cần toàn hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thiện, vận hành các phần mềm, ứng dụng, cơ sở dữ liệu; thực hiện số hóa tài liệu, tiến tới kiểm tra, giám sát trên dữ liệu trong toàn ngành Kiểm tra.

Công tác kiểm tra tiếp tục tập trung phát hiện, xử lý nghiêm đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm theo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Theo ông Thanh, thời gian tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng cầm tay chỉ việc cho cán bộ kiểm tra cấp xã, phường và đặc khu.

Sơn Hà