Bộ ba chăm sóc da mụn Farmona Dermacos từ thiên nhiên

Bộ ba sản phẩm gel rửa sạch sâu, gel chấm mụn, kem giảm bóng nhờn có thành phần tự nhiên của Farmona Dermacos hỗ trợ xử lý tận gốc mụn và tổn thương do mụn.

Các sản phẩm được trưng bày trong khuôn khổ Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ miền Nam 2026 ngày 29/3 ở TP HCM. Farmona là hãng dược mỹ phẩm của Ba Lan, thành lập năm 1997, phát triển nhiều dòng chăm sóc tóc, da mặt, cơ thể và mỹ phẩm chuyên nghiệp. Trong đó, Farmona Dermacos là dòng hướng tới da dầu, da mụn, định hướng dược mỹ phẩm "cân bằng từ thiên nhiên, hiệu quả bằng khoa học".

Dòng sản phẩm Farmona Dermacos gồm: gel rửa sạch sâu, gel chấm mụn và kem giảm bóng nhờn, các sản phẩm chứa bùn hoạt tính. Ảnh: EUPC Group

Theo đại diện EUPC Group, các sản phẩm tập trung khai thác cơ chế hoạt động của các thành phần thiên nhiên để ngăn mụn. Nguyên liệu than bùn, axit salicylic từ vỏ cây liễu, nước ép lô hội kết hợp trên nền tảng khoa học để chăm sóc làn da.

Than bùn có khả năng làm sạch, ngăn dầu nhờn là một trong những nguyên nhân gây bùng mụn. Khi lỗ chân lông được thông thoáng, axit salicylic tự nhiên từ vỏ cây liễu loại trừ ổ viêm nhẹ nhàng. Nước ép lô hội cung cấp màng dưỡng, đảm bảo da không bị khô ráp, kết thúc chu kỳ bùng phát của mụn.

Các chuyên gia tại hội nghị đánh giá cao thành phần thiên nhiên vì tính dịu nhẹ, phù hợp nhiều nhóm tuổi, tuổi dậy thì và người trưởng thành. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hòa, chuyên khoa Da liễu, công tác tại Bệnh viện Đa Khoa Bình Thạnh, nhận định đây là lựa chọn "an toàn, lành tính". Bên cạnh đó, hơn 500 bác sĩ đã để lại thông tin tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

Bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch EUPC Group. Ảnh: EUPC Group

Bà Văn Thị Ngọc Hải, Chủ tịch EUPC Group cho biết thông qua gian hàng trưng bày sản phẩm Farmona Dermacos, EUPC Group mong muốn mang đến tư duy chăm sóc da bền vững. EUPC Group tin rằng, một giải pháp trị mụn đúng nghĩa không được phép đánh đổi sức khỏe dài hạn của làn da để lấy kết quả tức thì.

Văn Hà