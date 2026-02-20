BMW triệu hồi 575.000 xe lỗi 'khó hoặc không thể khởi động'

Loạt xe BMW khó khởi động từ các dòng Series 2, 3, 4, 5 và X, nằm trong thời gian sản xuất từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022.

Hãng xe sang Đức BMW thông báo triệu hồi toàn cầu do sự cố tiềm ẩn với môtơ khởi động trên 575.000 xe. Khi gặp lỗi, môtơ khởi động khiến xe khó khởi động hoặc không thể khởi động.

Hơn nửa triệu xe BMW bị triệu hồi trên toàn cầu. Ảnh: BMWBlog

Theo BMW, môtơ khởi động trong các xe bị ảnh hưởng có thể bị lỗi. Theo thời gian - và đặc biệt là sau một chu kỳ khởi động lớn - sự hao mòn có thể tăng lên ở công tắc từ (Magnetschalter). Triệu chứng đầu tiên có thể khá bình thường: động cơ khó khởi động hơn, hoặc không khởi động được. Nhưng mối lo ngại của hãng xe Đức là trong trường hợp xấu nhất, lỗi này (và nhiệt lượng mà nó có thể tạo ra) có thể leo thang thành nguy cơ cháy xe, BMWBlog đưa tin.

Hiệp hội ôtô lớn nhất Đức và châu Âu là ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) bổ sung thêm các chi tiết kỹ thuật, mô tả rủi ro bắt nguồn từ sự mài mòn kim loại có thể gây đoản mạch trong công tắc từ, dẫn đến quá nhiệt ở bộ khởi động - thậm chí có thể xảy ra ngay cả khi đang lái xe.

Các dòng xe bị ảnh hưởng: Series 2 Coupe (G42); Series 3: 3 sedan (G20), 3 Touring (G21), 3 phiên bản trục cơ sở dài cho Trung Quốc (G28); Series 4: 4 Coupe (G22), 4 Convertible (G23), 4 Gran Coupe (G26); Series 5: 5 sedan (G30), 5 Touring (G31); Series 6: 6 Gran Torismo (G32). Series 7 sedan (G11, G12); Dòng X, gồm X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05, X6 (G06); Z4 (G29) và Toyota GR Supra. Đại diện BMW nói thêm, ở những xe này, "số lần khởi động nhiều có thể dẫn đến hao mòn nhiều hơn ở công tắc từ".

Hãng xe Đức BMW khắc phục bằng cách thay thế môtơ khởi động và trong một số trường hợp thay cả bình ắc-quy.

Minh Vũ