Blossom Aesthetic Clinic phân phối sản phẩm Profhilo chính hãng

Blossom Aesthetic Clinic hợp tác với Neoasia, trở thành đơn vị phân phối chiến lược sản phẩm Profhilo chính hãng tại Việt Nam, từ ngày 14/7.

Profhilo là công nghệ hỗ trợ khắc phục tình trạng da lão hóa, chùng nhão, mất độ đàn hồi và thiếu mô mỡ. Tính tới tháng 3/2023, hơn 6 triệu ca Profhilo được thực hiện ở trên 80 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Với độ phổ biến như vậy, trên thị trường đã xuất hiện các sản phẩm Profhilo giả, kém chất lượng. Điều này ảnh hưởng đến kết quả điều trị, gây biến chứng không đáng có khiến khách hàng hoang mang, lo lắng. Vì vậy, Blossom Aesthetic Clinic đã quyết định hợp tác cùng Neoasia trở thành một trong những nhà phân phối Profhilo chính hãng tại Việt Nam để đưa những sản phẩm tốt nhất đến cho khách hàng.

Blossom Aesthetic Clinic ký kết nhằm trở thành đối tác chiến lược phân phối sản phẩm Profhilo chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Blossom Aesthetic Clinic

Anh Huỳnh Nguyễn Phúc Hưng - Giám đốc vùng Neoasia khu vực phía Nam chia sẻ việc sử dụng sản phẩm Profhilo chính hãng sẽ có tác động lớn đến tính hiệu quả, độ an toàn của liệu trình. Lý do thứ nhất là bởi Profhilo cần được bảo quản ở nhiệt độ lạnh (dưới 25 độ C), được vận chuyển trong thùng lạnh tới tay khách hàng trong một quy trình vận chuyển khép kín. Bởi Profhilo sử dụng công nghệ nhiệt để liên kết các phân tử HA với nhau, nếu không đảm bảo quy trình bảo quản lạnh sẽ dễ bị tác động bởi nhiệt độ bên ngoài, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm.

Thứ 2, Profhilo cần được thực hiện tại các phòng khám uy tín bởi bác sĩ có chuyên môn, đào tạo bởi nhãn hàng nhằm đảm bảo thực hiện đúng kỹ thuật BAP, cũng như đưa ra được các phác đồ điều trị tối ưu nhất cho khách hàng.

Profhilo phải được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn. Trong ảnh, đại diện Neoasia trao bằng chứng nhận cho bác sĩ chuyên khoa Blossom. Ảnh: Blossom Aesthetic Clinic

Về cách để khách hàng có thể phân biệt Profhilo hàng thật và hàng giả, anh Hưng cho biết tại Việt Nam, Profhilo được phân phối độc quyền bởi Công ty Neoasia nên trên hộp sản phẩm luôn có tem hai đầu của Neoasia. Đồng thời, mỗi hộp Profhilo đều được dán một tem QR code độc nhất và chỉ có thể được quét hai lần.

Khách hàng quét mã QR code trên bao bì sản phẩm để xác nhận hàng chính hãng. Ảnh: Blossom Aesthetic Clinic

Hãng Neoasia cũng khuyến cáo khách hàng nên tìm đến các clinic uy tín, đã được hãng xác nhận để đảm bảo hiệu quả, tính an toàn khi thực hiện liệu trình Profhilo. Khách hàng có thể tra cứu các clinic, phòng khám phân phối Profhilo chính hãng được công khai trên website profhilo.com.vn.

Chị Nguyễn Xuân Tâm, Giám đốc Blossom Aesthetic Clinic, chia sẻ việc Blossom trở thành đơn vị phân phối chính hãng Profhilo tại Việt Nam sẽ giúp khách hàng thêm phần an tâm, tin tưởng khi lựa chọn thực hiện trẻ hóa Profhilo tại Blossom.

Ngoài ra, Blossom luôn ưu tiên cập nhật các công nghệ làm đẹp hiện đại đã được chứng thực về độ hiệu quả, an toàn của các tổ chức như: FDA, CE, KFDA, cũng như trên các trường hợp thực tế để khách hàng luôn có trải nghiệm làm đẹp tốt nhất khi đến với Blossom.

(Nguồn: Blossom Aesthetic Clinic)