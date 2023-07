Blackpink: Phở, bánh mỳ Việt Nam rất ngon

Hà Nội30.000 người reo hò phấn khích khi Lisa, Rosé (Blacpink) khen phở còn Jisoo nói thích ăn bánh mỳ Việt Nam, khi giao lưu trong concert, tối 30/7.

Trước giờ Blackpink xuất hiện, fan đồng loạt hát vang các ca khúc của nhóm. 19h50, khán giả vỡ òa khi bốn cô gái bước ra sân khấu, thể hiện ca khúc How You Like That, Pretty Savage. Không thay đổi thứ tự bài hát, Blackpink nhảy thêm một đoạn vũ đạo remix.

Thành viên Blackpink khen phở, bánh mỳ Việt Nam Ở phần giao lưu fan, Lisa, Rosé, Jisoo khen ẩm thực Việt Nam ngon, trong đó thích nhất món phở, bánh mỳ.

So với đêm diễn đầu tiên, nhóm không giảm năng lượng mà còn "cháy" hơn trên sân khấu, hát live tốt. Cuối tiết mục Lovesick Girls, ban tổ chức bắn nhiều pháo giấy khiến fan thích thú.

Rose hát 'On the Ground' Ca sĩ Rose (Blackpink) hát "On the Ground", hô "Vietnam, I Love You".

Blackpink hát 'Tally' dưới mưa ở Hà Nội Hàng nghìn fan hát nhảy cùng Blackpink ở tiết mục "Tally" trong cơn mưa nhẹ, nhanh chóng tạnh sau đó.

Jennie gặp sự cố tuột dây giày trong lúc biểu diễn 'How You Like That' Thành viên Jennie gặp sự cố tuột dây giày (từ 0'32-0'37) trong lúc biểu diễn "How You Like That" nhưng nhanh chóng xử lý trên sân khấu.

Fan Việt hát theo Jisoo ca khúc 'Flower' Fan Việt hát theo Jisoo ca khúc 'Flower'

'Biển' fan hòa nhịp khi Blackpink hát 'Kill This Love' Hàng nghìn fan dùng đạo cụ "nhuộm hồng", hát nhảy cùng Blackpink với tiết mục 'Kill This Love' tối 30/7.

Blackpink chào fan Việt, giới thiệu bản thân ở đêm diễn thứ 2 Blackpink chào fan Việt, giới thiệu bản thân khi mở màn đêm diễn thứ hai. Video: Hà Thu

Hàng trăm fan hát theo Blackpink ngoài sân vận động Mỹ Đình Nhiều fan không có vé vào bên trong xem concert, nên tập trung phía ngoài sân vận động Mỹ Đình, hát theo các ca khúc của Blackpink. Video: Huy Mạnh

Fan đứng ở hàng rào sân Mỹ Đình cùng hòa vào không khí bên trong show". Ảnh: Huy Mạnh

Sau các tiết mục diễn chung các cô gái lần lượt hát solo. Jisoo là ca sĩ đầu tiên thể hiện hit Flower. Cô mặc váy đen thay cho bộ váy tím diện ở concert đầu tiên. Khi Jisoo hát điệp khúc, hàng nghìn fan hát theo phiên bản lời Việt có tên Lửa hận thù - đoạn ca khúc vốn được viral mạnh trên mạng xã hội Việt Nam.

Fan ném tiền lên sân khấu khi Lisa biểu diễn bài Money. Cuối tiết mục, người xem vỡ òa khi cô ra gần khán giả, nhảy điệu gợi cảm. Lisa đảm nhiệm vị trí nhảy chính trong nhóm, có biệt danh là "cỗ máy nhảy".

Trong giờ giải lao, ban tổ chức phát video thử thách nhảy theo Blackpink, được nhiều khán giả hưởng ứng.

Ca sĩ Jennie.

Bốn cô gái Blackpink (từ trái qua): Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa ở đêm diễn cuối tại Hà Nội.

Trước giờ lên sân khấu, Instagram cá nhân của Jisoo, Jennie và Lisa liên tục đăng tải khoảnh khắc đêm diễn đầu tiên để "hâm nóng" sự kiện. Jisoo chia sẻ hình đội nón lá cùng lời nhắn "I can't wait to see you tonight Blinks" (Tôi nóng lòng để gặp các bạn tối nay). Jennie nói háo hức gặp lại người hâm mộ. Ca sĩ Lisa gây chú ý khi viết dòng trạng thái bằng tiếng Việt: "Hà Nội, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau".

Chiều cùng ngày, Hà Nội có mưa kèm theo giông nhỏ khiến bên ngoài khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập nước, ban tổ chức huy động xe bồn hút nước. Đến khoảng 16h, trời hết mưa, nhiều fan có mặt sớm để chuẩn bị vào show. Do thời tiết không tốt, kế hoạch thả khinh khí cầu chào đón Blackpink của cộng đồng fan phải hủy bỏ.

Hình ảnh Jisoo đăng tải trên Instagram cá nhân trước đêm diễn cuối ở Hà Nội. Ảnh: Instagram Sooyaaa

Hiệu ứng show diễn đầu tiên khiến thị trường vé show Blackpink "nóng" trở lại. Từ rạng sáng ngày 30/7, tình hình săn vé để xem đêm cuối diễn ra sôi nổi trên các hội nhóm. Một số tài khoản rao bán vé VIP hàng AA - sát sân khấu - với giá 30 triệu đồng, còn vé hạng Platinum 7,8 triệu cũng được rao gần gấp đôi.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ban tổ chức mở bán thêm vé qua hình thức online và trực tiếp tại địa điểm tổ chức show. Nhiều khán giả nói vui mừng vì có cơ hội mua vé với giá gốc.

Đêm trước, hơn 30.000 khán giả hòa nhịp cùng Blackpink trên sân khấu đêm nhạc. Nhóm gây ấn tượng khi trình diễn hàng loạt hit, khoe vũ đạo. Các cô gái còn tạo điểm nhấn với các màn nói "Xin chào", đội nón lá trình diễn và cover điệu nhảy See Tình.

'Biển' fan nhuộm hồng sân Mỹ Đình khi Blackpink trình diễn 'Biển' fan nhuộm hồng sân Mỹ Đình khi Blackpink trình diễn. Video: Huy Mạnh

>>> Blackpink nói tiếng Việt, đội nón lá, nhảy 'See Tình'

Blackpink đến Việt Nam làm concert trở thành tâm điểm chú ý từ cuối tháng 6. Ngày 7/7, khi ban tổ chức mở cổng bán vé đã tạo nên "cơn sốt". Trước khi sự kiện diễn ra, nhiều fan lo ngại chương trình không thể thực hiện theo kế hoạch.

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của Blackpink tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Born Pink. Tour khởi động từ cuối năm ngoái, đến nay đạt doanh thu khoảng 163,8 triệu USD, với hơn 900.000 vé tiêu thụ. Trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn bốn triệu USD với khoảng 22.600 khán giả.

Blackpink ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jennie, Lisa, Jisoo, Rosé. Sau bảy năm hoạt động, dù mới phát hành hai album, nhóm nữ khuấy đảolàng nhạc với nhiều bản hit như Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, Pink Venom.

Họ có kênh YouTube đạt lượt xem cao nhất với 30 tỷ lượt. Ngoài âm nhạc, bốn cô gái của nhóm còn là những người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang.

Bốn thành viên Blackpink thể hiện hình ảnh nhiều năng lượng ở show diễn tối 29/7. Ảnh: Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Tân Cao - Hà Thu