'Bình thường mới' ở Dubai hai tháng sau xung đột Trung Đông

Người dân và khách quốc tế bắt đầu quay lại Dubai làm việc khi các trường học cùng công sở đồng loạt mở cửa trở lại từ ngày 20/4.

Trường học mở cửa đón học sinh, nhân viên dần quay về công sở còn khách quốc tế và những KOL (người có tầm ảnh hưởng mạng xã hội), dân du mục số từng rời đi đang trở lại.

Sandy Zanella, bác sĩ kiêm huấn luyện viên, chuyển từ Mỹ đến Dubai cách đây hơn 5 năm. Hai tuần sau khi Trung Đông xảy ra xung đột, cô cùng gia đình sang Italy, quê hương của chồng, để lánh tạm.

Sau khi trò chuyện với bạn bè tại Dubai và biết được cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, cô quyết định quay lại cùng hai con vào 18/4. Zanella cảm thấy mình "may mắn khi có cơ hội như vậy", rời đi và quay lại.

"Sự bất định khiến mọi thứ trở nên nặng nề, nhưng chúng ta còn có thể làm gì khác?", Zanella nói khi nhắc đến cuộc sống hiện tại của mình ở Dubai.

Trong vài thập kỷ qua, Dubai đã quảng bá điểm đến như một "thiên đường an toàn" cho khách quốc tế với thuế thu nhập bằng 0, mức lương cao, lối sống xa hoa.

Thành phố là nơi sinh sống của hàng triệu người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới, theo dữ liệu của chính phủ UAE, và những người này chiếm khoảng 90% dân số Dubai.

Gia đình bác sĩ Sandy Zanella chuyển đến Italy tạm lánh khi xung đột Trung Đông diễn ra. Ảnh: BI

Tuy nhiên, vị thế "nơi trú ẩn an toàn" này đã bị đảo lộn chỉ sau một đêm khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran xảy vào cuối tháng 2.

Iran tấn công UAE bằng máy bay không người lái và tên lửa như một phần trong chiến dịch trả đũa Mỹ và các đồng minh trong khu vực, gây thương vong và thiệt hại cho nhiều tòa nhà, cơ sở hạ tầng.

Hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt tại UAE sau khi không phận khu vực bị đóng cửa. Các khách sạn bắt đầu giảm giá mạnh và quảng bá kỳ nghỉ tại chỗ để bù đắp sự sụt giảm du lịch. Trường học chuyển sang học trực tuyến, kỳ nghỉ xuân được đẩy sớm hơn. Một số gia đình người nước ngoài, như gia đình Zanella, đã tận dụng cơ hội này để rời Dubai tạm thời.

Theo ước tính chính thức được tờ Financial Times dẫn lại, khoảng 30.000 công dân Anh đã rời UAE kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Gia đình Chantelle Thompson chụp ảnh cùng bạn bè tại Dubai. Ảnh: BI

"Bình thường mới" ở Dubai đang hình thành. Cơ quan Quản lý Kiến thức và Phát triển Nhân lực Dubai (KHDA) thông báo các trường học và cơ sở giáo dục quay lại dạy trực tiếp từ 20/4 đồng thời dịch vụ xe buýt trường học cũng hoạt động trở lại.

Chính phủ UAE trước đó khuyến nghị nhân viên khu vực tư nhân làm việc từ xa trong những ngày đầu xung đột. Tuy nhiên, hiện ngày càng nhiều người quay lại làm việc trực tiếp.

Charli Wright, CEO của công ty marketing JWI tại Dubai, cho biết sau vài tuần làm việc tại nhà, đội ngũ của cô đã trở lại văn phòng. Khách hàng cũng đang thúc đẩy các cuộc gặp trực tiếp, và công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng.

Chantelle Thompson, chuyển đến Dubai từ Anh cùng chồng và ba con vào cuối tháng 1, cho biết gia đình cô quyết định ở lại bất chấp xung đột và chưa từng nghĩ đến việc rời đi.

Dù gặp một số khó khăn trong việc xin giấy khai sinh phục vụ thủ tục visa do chậm trễ bưu điện, cô nói rằng ngoài vấn đề này, mọi thứ "vẫn vận hành bình thường". Gia đình đang hoàn tất việc chuyển nhà và chuẩn bị đưa thú cưng sang Dubai.

Antonio Masih, giám đốc tại Pawsome Friends, công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển thú cưng tại Dubai, cho biết tháng 3 là "giai đoạn vô cùng căng thẳng", khi mỗi ngày công ty nhận hơn 70-80 yêu cầu đưa thú cưng rời khỏi UAE. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 4, các đơn giảm dần.

"Tôi nghĩ Dubai đang dần trở lại trạng thái bình thường. Mọi thứ đã lắng xuống rất nhiều", Masih nói và dự đoán đến cuối tháng 4, cuộc sống sẽ trở lại như trước.

Trong khi một số gia đình người nước ngoài đang quay trở lại, Hilesh Chavd, đối tác tại hãng luật Spencer West có trụ sở tại London, Anh cho biết ông chưa ghi nhận bất kỳ yêu cầu mới nào liên quan đến việc chuyển đến Trung Đông, dù khu vực này trước đây vốn là điểm đến phổ biến đối với các gia đình tại Anh.

Với những người vẫn ở lại Dubai, sự thận trọng vẫn hiện hữu. Sandy Zanella cho biết háo hức trở lại cuộc sống tại đây nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Chantelle Thompson, người đã ở lại Dubai trong suốt thời gian xảy ra xung đột, cho biết các con của cô đang học tại nhà cho đến khi nhập học chính thức vào tháng 8.

"Chúng tôi nhận ra rằng đây đã trở thành bình thường mới của mình", cô nói về cuộc sống tại đây.

