Bình luận viên 'Anh Thỏ' của Xôi Lạc TV nhận thù lao 300.000 đồng mỗi trận

Hà NộiBình luận viên có biệt danh Anh Thỏ đã bình luận các trận bóng đá phát sóng 'lậu' trên Xôi Lạc TV hàng chục năm nay với tiền công 300.000 đồng mỗi trận.

Bình luận viên Anh Thỏ là một trong 38 người vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố trong vụ án liên quan hệ thống Xôi Lạc TV.

38 người bị điều tra một trong các hành vi: Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bình luận viên 'Anh Thỏ' của Xôi Lạc TV nhận thù lao 300.000 đồng một trận Công an triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV. Video: A05 Anh Thỏ khai yêu thích bóng đá và mong muốn trở thành bình luận viên chuyên nghiệp nên tìm kiếm cơ hội làm việc trên các nền tảng trực tuyến. Khoảng 10 năm trước, khi Xôi Lạc TV đăng thông tin tuyển cộng tác viên, người này đăng ký tham gia làm bình luận viên bóng đá.

Anh Thỏ thừa nhận biết rõ các trận đấu được phát trên website của Xôi Lạc không có bản quyền nhưng vẫn nhận bình luận do muốn được làm công việc yêu thích và một phần thấy chưa đủ khả năng làm việc tại các đài truyền hình chính thống.

Mỗi trận đấu bình luận, Anh Thỏ nhận được tiền công 300.000 đồng, mỗi tháng tham gia bình luận khoảng 25-30 trận, tương đương thu nhập 7,5-9 triệu đồng một tháng.

Khu làm việc của bình luận viên Anh Thỏ. Ảnh: A05

Phòng bình luận được trang bị tường cách âm, micro, hệ thống màn hình hiển thị trận đấu cùng nhiều thiết bị. Cabin bình luận được thiết kế giống phòng thu của đài truyền hình, có micro khá chuyên nghiệp.

Do lịch thi đấu của các giải bóng đá quốc tế diễn ra liên tục, thường vào ban đêm nên các bình luận viên như Anh Thỏ phải làm việc 24/24. Đồ ăn nước uống, chăn màn được chuẩn bị sẵn cho bình luận viên.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 Bộ Công an), Xôi Lạc TV là tên gọi chung của rất nhiều đường link dẫn đến các trang web phát sóng lậu, dẫn nguồn ở nhiều quốc gia. Đường dây web lậu Xôi Lạc TV bị triệt phá là một trong những hệ thống lớn nhất.

Hệ thống Xôi Lạc TV kiếm tiền chính bằng việc chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy. Nhân viên ở đây đều rất trẻ, thành thạo công nghệ thông tin và đa số có trình độ từ đại học, thạc sĩ. Trong những người bị bắt, có khoảng 20 người là bình luận viên "có tiếng" trên kênh Xôi Lạc với nickname như Anh Thỏ, Người Rơm, Người Dơi, Batman...

Xôi Lạc TV trang chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, được phát triển bởi một nhóm ẩn danh. Trong các video, bình luận viên của kênh nhiều lần nói đang sống tại nước ngoài. Tên miền đăng ký qua dịch vụ GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ.

A05 khuyến cáo người dân không truy cập, chia sẻ các đường đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh, vi phạm bản quyền. Khi truy cập các trang web này, người dùng có nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc.

Phạm Dự