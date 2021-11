Biểu tình chống hạn chế Covid-19 ở loạt nước châu Âu

Biểu tình chống hạn chế Covid-19 và lệnh bắt buộc tiêm chủng nổ ra tại các thành phố lớn khắp châu Âu, một số nơi biến thành bạo lực.

Khoảng 10.000 người tuần hành qua trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ, hôm 21/11 nhằm phản đối chính phủ nước này tăng cường các biện pháp hạn chế chống Covid-19.

Cuộc tuần hành ban đầu diễn ra trong ôn hòa, song nhanh chóng biến thành bạo lực khi hàng trăm người quá khích ném đồ đạc về phía cảnh sát, đập phá xe cộ và đốt thùng rác trên đường phố. Cảnh sát Bỉ sau đó buộc phải giải tán đám đông bằng hơi cay và vòi rồng.

Cảnh sát được triển khai để ứng phó loạt cuộc biểu tình chống Covid-19 ở Brussels, Bỉ, hôm 21/11. Ảnh: Reuters.

"Lực lượng của chúng tôi bị thương, nhưng chưa rõ cụ thể bao nhiêu người. Cũng chưa rõ bao nhiêu người biểu tình đã bị bắt", phát ngôn viên cảnh sát Ilse Vande Keere nói.

Đám đông biểu tình liên tục hô hào khẩu hiệu "Tự do! Tự do! Tự do!" nhằm phản đối khuyến cáo của chính phủ về tiêm chủng và bất cứ động thái nào có thể áp dụng để buộc người dân phải tiêm vaccine Covid-19.

Tại Hà Lan, bạo loạn đã nổ ra đêm thứ ba liên tiếp vào hôm 21/11, khi cảnh sát đụng độ với đám đông biểu tình quá khích, liên tục đốt lửa và ném đá để phản đối các hạn chế chống Covid-19.

Bạo loạn nổ ra ở Hà Lan sau các cuộc biểu tình chống hạn chế Covid-19 đêm 20/11. Video: Twitter/@NewsForAllUK.

Thành phố Leeuwarden và Groningen ở phía bắc, Enschede ở phía đông và Tilburg ở phía nam cũng báo cáo xảy ra tình trạng bất ổn. Chính quyền Enschede ban hành sắc lệnh khẩn cấp và cảnh sát phải sử dụng đến dùi cui để cố gắng giải tán đám đông. Trong khi đó ở Leeuwarden, xe cảnh sát bị ném đá và các nhóm biểu tình quá khích liên tục hò hét, đốt pháo sáng.

Đây được xem là loạt cuộc biểu tình tồi tệ nhất kể từ sau vụ biểu tình chống phong tỏa hồi tháng một ở Hà Lan. Cảnh sát nước này cho biết ít nhất 5 sĩ quan bị thương đêm 20/11 và ít nhất 64 người đã bị bắt.

Tại Vienna, Áo, hàng chục nghìn người cuối tuần qua cũng xuống đường biểu tình phản đối các hạn chế chống Covid-19 mới và kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine của chính phủ vào tháng hai năm sau.

Hàng nghìn người biểu tình ở Zagreb, Croatia, phản đối kế hoạch bắt buộc tiêm chủng cho nhân viên trong khu vực công, trong khi hàng nghìn người ở ở Milan và Rome, Italy, biểu tình phản đối thẻ xanh Covid-19.

Những cuộc biểu tình chống hạn chế Covid-19 trên khắp châu Âu diễn ra trong bối cảnh chính phủ các nước trong khu vực quyết định gia tăng nhiều biện pháp để đối phó ca nhiễm gia tăng vào mùa đông. Năm ngoái, loạt cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở châu Âu, trong đó người dân phản đối lệnh phong tỏa vì Covid-19.

Ngọc Ánh (Theo Guardian/Business Insider)