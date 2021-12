Biệt thự ven sông The Mizuki với hệ thống tiện ích cao cấp

The Mizuki tích hợp loạt tiện ích như đường dạo bộ ven sông, công viên bờ sông, công viên kênh, lounge, vườn riêng ngay trong khuôn viên biệt thự…

Theo đại diện Nam Long Group - chủ đầu tư dự án The Mizuki, hệ thống tiện ích riêng sẽ kiến tạo nên dự án thể hiện gu thẩm mỹ, phong cách và khẳng định dấu ấn cá nhân của mỗi chủ nhân căn nhà. Một không gian sống riêng tư, biệt lập với đầy đủ tiện ích đặc quyền chưa đủ để thu hút giới tinh hoa hiện đại mà họ cần không gian sống sáng tạo theo thẩm mỹ cá nhân và cảm nhận sự an nhiên.

"Vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu đưa vào dự án The Mizuki những tiện ích xứng tầm cho những gì giới thượng lưu tìm kiếm", đại diện Nam Long Group nói.

Quan điểm này cũng đồng điệu với Shahab Karmely, người sáng lập KAR Properties và có nhiều năm làm việc trong ngành bất động sản. Trong một lần phỏng vấn với Fox Business, ông phát biểu: "Khi người giàu mua nhà, họ đầu tư vào lối sống".

Phối cảnh ven sông của dự án. Ảnh: Nam Long Group.

Sở hữu vị trí trung tâm tại khu đô thị tích hợp hiện đại Mizuki Park, thuận tiện di chuyển về trung tâm TP HCM, The Mizuki mang đến không gian yên tĩnh, thư thái ngay giữa lòng đô thị. Dự án nằm gần những điểm nút giao thông trọng điểm, kết nối liên thông đến các khu vực trọng điểm.

Yếu tố nổi bật của dự án là có 3 mặt sông nước xanh mát bao quanh với chiều dài mặt tiếp xúc bờ sông lên đến hơn 400m, mặt còn lại là quảng trường bến thuyền Marina nối liền với trục đại lộ thương mại - giải trí của khu đô thị tích hợp Mizuki Park. Điều này giúp dự án hưởng không gian sống xanh yên bình, tiện nghi, hài hòa phong thủy.

Cư dân khu biệt thự sẽ hưởng loạt tiện ích đẳng cấp như đường dạo bộ ven sông, gần 3.600 m2 công viên bờ sông, 1.500 m2 công viên kênh, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, lounge, khu tổ chức tiệc gia đình, hồ bơi, phòng gym, yoga, sauna,...

Phối cảnh không gian xanh tại dự án. Ảnh: Nam Long Group.

Đại diện chủ đầu tư The Mizuki cho biết, dự án được kỳ vọng sẽ nâng tầm chuẩn mực sống của giới tinh hoa tại khu Nam Sài Gòn. Sự xuất hiện của bến thuyền Marina với cầu tàu có thể cho phép nhiều loại phương tiện đường thủy cập bến.

Ngoài ra, dự án tập trung đầu tư vào thiết kế mở trong không gian riêng tư, biệt lập cùng với sự kết hợp tinh tế của các vật liệu thân thiện với tự nhiên, môi trường.

Nghệ thuật quy hoạch không gian với sự kết hợp hài hòa của mảng xanh và hàng rào an ninh đa lớp, cùng lối kiến trúc giật cấp tại The Mizuki giúp xóa nhòa ranh giới, khoảng cách, đưa cư dân gần gũi và giao hòa với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn. Tầm nhìn đắt giá với khoảng xanh ngút ngàn của cỏ cây, sông nước giúp chủ nhân hưởng thụ những phút giây thư giãn ngay trong căn nhà của mình, không cần tìm đến những resort, khách sạn xa thành phố.

Yên Chi