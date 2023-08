Biệt thự Regal Homes đạt doanh số 175 tỷ đồng ngày ra mắt

Sự kiện ra mắt được tổ chức tại trung tâm hội nghị For You Palace; quy tụ hàng trăm nhà đầu tư từ các tỉnh, thành như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình... Ảnh: Regal Homes