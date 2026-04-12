Biệt thự 1.000 m2 cho ba gia đình chung sống, làm tường leo núi trong nhà

Căn nhà 4 tầng tại Bangkok, Thái Lan, có tổng diện tích 1.000 m2, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thành viên từ 3 gia đình. Kiến trúc sư tổ chức căn nhà với tầng trệt bố trí phòng khách và khu bếp chung, các tầng trên có phòng ngủ, khu sinh hoạt riêng và bếp nhỏ cho từng gia đình.
Căn nhà 4 tầng tại Bangkok, Thái Lan, có tổng diện tích 1.000 m2, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thành viên từ 3 gia đình. Kiến trúc sư tổ chức căn nhà với tầng trệt bố trí phòng khách và khu bếp chung, các tầng trên có phòng ngủ, khu sinh hoạt riêng và bếp nhỏ cho từng gia đình.
Mặt đứng công trình sử dụng gạch rỗng được xếp theo nhiều hoa văn, thay đổi mật độ lỗ thoáng tùy vị trí. Ở tầng trệt - nơi yêu cầu sự riêng tư cao hơn - gạch được xếp đặc hơn. Lên các tầng trên, mật độ lỗ thủng tăng dần, tương ứng với môi trường xung quanh thoáng và ít bị che khuất hơn. Khoảng trống giữa lớp mặt đứng và thân nhà được tận dụng làm ban công trồng cây, tạo mảng xanh bổ sung cho không gian sống.
Mặt đứng công trình sử dụng gạch rỗng được xếp theo nhiều hoa văn, thay đổi mật độ lỗ thoáng tùy vị trí. Ở tầng trệt - nơi yêu cầu sự riêng tư cao hơn - gạch được xếp đặc hơn. Lên các tầng trên, mật độ lỗ thủng tăng dần, tương ứng với môi trường xung quanh thoáng và ít bị che khuất hơn. Khoảng trống giữa lớp mặt đứng và thân nhà được tận dụng làm ban công trồng cây, tạo mảng xanh bổ sung cho không gian sống.
Toàn bộ gạch ở mặt đứng được dùng nguyên viên, không cắt. Để đạt được điều này, kiến trúc sư phải tính toán chính xác khoảng cách giữa từng khối gạch ngay từ bản vẽ, đồng thời thực hiện thêm các điều chỉnh thực tế trong quá trình xây dựng.
Toàn bộ gạch ở mặt đứng được dùng nguyên viên, không cắt. Để đạt được điều này, kiến trúc sư phải tính toán chính xác khoảng cách giữa từng khối gạch ngay từ bản vẽ, đồng thời thực hiện thêm các điều chỉnh thực tế trong quá trình xây dựng.
Điểm kết nối chính giữa các tầng là 2 sân trong chạy thông suốt từ tầng 1 đến tầng 4. Sân thứ nhất là không gian ngoài trời tích hợp tường leo núi theo yêu cầu của gia chủ.
Điểm kết nối chính giữa các tầng là 2 sân trong chạy thông suốt từ tầng 1 đến tầng 4. Sân thứ nhất là không gian ngoài trời tích hợp tường leo núi theo yêu cầu của gia chủ.
Sân thứ hai bố trí lối đi bộ lệch tầng, tạo ra các góc nhìn đa dạng theo chiều đứng.
Sân thứ hai bố trí lối đi bộ lệch tầng, tạo ra các góc nhìn đa dạng theo chiều đứng.
Phần mái phía được nâng cao tạo khoang trống để đẩy không khí lưu thông, vật liệu lợp mái KTS dùng loại trong suốt để đưa ánh sáng tự nhiên xuống sâu vào lõi công trình.
Phần mái phía được nâng cao tạo khoang trống để đẩy không khí lưu thông, vật liệu lợp mái KTS dùng loại trong suốt để đưa ánh sáng tự nhiên xuống sâu vào lõi công trình.
Tường leo núi với chiều cao thông suốt nhiều tầng, gắn các tay nắm màu sắc rực rỡ.
Tường leo núi với chiều cao thông suốt nhiều tầng, gắn các tay nắm màu sắc rực rỡ.
Góc nhìn ngược lên khoang thông tầng của sân trong. Tường gạch rỗng bao quanh 3 mặt, mật độ lỗ thủng tăng dần lên cao.
Góc nhìn ngược lên khoang thông tầng của sân trong. Tường gạch rỗng bao quanh 3 mặt, mật độ lỗ thủng tăng dần lên cao.
Không gian sinh hoạt chung nơi phòng khách, bàn ăn và bếp được bố trí liên thông trên cùng một mặt sàn rộng. Phía trái là khu vực sofa module màu xám nhạt, bàn trà mặt đá, nhìn thẳng vào bếp phía sau. Bên phải là bàn ăn kính đen kết hợp ghế thanh mảnh, phía trên treo 2 đèn thả hình chuông thủy tinh trong suốt.
Toàn bộ trần để lộ hệ thống kỹ thuật và kết cấu bê tông thô. Phía sau khu vực sofa là khoang thông tầng cao, nhận ánh sáng tự nhiên từ giếng trời phía trên, tạo chiều sâu cho không gian.
Không gian sinh hoạt chung nơi phòng khách, bàn ăn và bếp được bố trí liên thông trên cùng một mặt sàn rộng. Phía trái là khu vực sofa module màu xám nhạt, bàn trà mặt đá, nhìn thẳng vào bếp phía sau. Bên phải là bàn ăn kính đen kết hợp ghế thanh mảnh, phía trên treo 2 đèn thả hình chuông thủy tinh trong suốt.
Toàn bộ trần để lộ hệ thống kỹ thuật và kết cấu bê tông thô. Phía sau khu vực sofa là khoang thông tầng cao, nhận ánh sáng tự nhiên từ giếng trời phía trên, tạo chiều sâu cho không gian.
Phòng ngủ với 2 mảng kính lớn từ sàn đến trần mở ra tầm nhìn toàn cảnh khu dân cư xung quanh.
Phòng ngủ với 2 mảng kính lớn từ sàn đến trần mở ra tầm nhìn toàn cảnh khu dân cư xung quanh.
Phía sau cửa kính là bếp nhỏ, không gian sinh hoạt riêng biệt của từng gia đình.
Phía sau cửa kính là bếp nhỏ, không gian sinh hoạt riêng biệt của từng gia đình.
Hành lang nơi ánh sáng lọc qua lớp gạch rỗng mặt đứng tạo thành các vệt sáng hình bầu dục trải đều lên tường. Vào buổi chiều các đốm sáng dịch chuyển và thay đổi kích thước tùy góc chiếu, biến hành lang thành không gian có chiều sâu thị giác.
Hành lang nơi ánh sáng lọc qua lớp gạch rỗng mặt đứng tạo thành các vệt sáng hình bầu dục trải đều lên tường. Vào buổi chiều các đốm sáng dịch chuyển và thay đổi kích thước tùy góc chiếu, biến hành lang thành không gian có chiều sâu thị giác.
Sơ đồ mặt cắt của căn nhà.
Sơ đồ mặt cắt của căn nhà.
Bích Phương (theo Archdaily)