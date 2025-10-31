Biết đâu một cơn mưa nào đó sẽ mang ta đến gần nhau hơn

Dạo này Sài Gòn mưa nhiều quá, từng hạt mưa như chạm nhẹ mà lòng lại nặng trĩu.

Giữa những ngày như thế, em chợt nhận ra: điều mình thiếu không phải là một tách cà phê ấm, mà là một người để cùng sẻ chia buồn vui, cùng ngắm mưa và kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ của đời thường.

Em - cô gái đầu 9x, tuổi đã ngoài 30 vài năm, sống chân thật, hiền lành và tình cảm. Em làm công việc văn phòng, có cuộc sống ổn định, ngoại hình dễ nhìn, và điều quan trọng nhất là em luôn trân trọng những giá trị giản dị, bình yên.

Em mong tìm được một người đàn ông bản lĩnh, có ý chí, công việc ổn định, biết yêu thương và trân trọng người phụ nữ bên cạnh. Người ấy có thể "lạnh lùng với thế giới, nhưng dịu dàng với riêng em", biết lắng nghe và không dễ bị cám dỗ trong cuộc sống.

Em chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi: anh độc thân hoặc đã ly hôn nhưng chưa có con, vì em chưa từng kết hôn và cũng chưa từng có bé nào.

Nếu anh đọc những dòng này và cảm thấy có chút đồng điệu, hãy đừng ngần ngại viết cho em vài lời nhé, biết đâu, một cơn mưa nào đó sẽ mang ta đến gần nhau hơn.

