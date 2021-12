Biện pháp phòng ngừa HIV cho người đồng giới nam

Sử dụng thuốc điều trị dự phòng PrEP là phương pháp an toàn và hiệu quả đối với những cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao như người đồng giới nam.

Phương pháp giảm nguy cơ lây truyền HIV đến 99%

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) là phương pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, trong đó sử dụng thuốc kháng virus HIV cho các cá nhân chưa bị nhiễm (HIV âm tính) và có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Theo nghiên cứu về những sáng kiến dự phòng HIV, người sử dụng thuốc dự phòng PrEP hàng ngày có thể giảm thiểu nguy cơ lan truyền H lên tới 99%. Từ năm 2017 đến nay, dịch vụ PrEP đã được Bộ Y tế Việt Nam cho phép thực hiện triển khai tại gần 30 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, với hàng nghìn khách hàng sử dụng.

Phương pháp này xuất hiện kịp thời để đồng hành cùng những cộng đồng có nguy cơ phơi nhiễm cao HIV, do lối sống và nếp sinh hoạt đặc biệt, trong đó có nhóm cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới ("Men who have Sex with Men" - MSM). Theo bác sĩ Phạm Ngọc Huệ, Phó Khoa Tham vấn, Hỗ trợ cộng đồng thuộc trung tâm Y tế huyện Bình Chánh, TPHCM, cộng đồng MSM có cái nhìn cởi mở hơn về tình yêu cũng như quan hệ tình dục.

"Tuy nhiên, kiến thức của họ về việc sử dụng các biện pháp an toàn lại có nhiều thiếu sót", bác sĩ Huệ, người đã có 11 năm kinh nghiệm trong việc điều trị HIV, cho biết.

Cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) là một trong những nhóm có nguy cơ phơi nhiễm cao HIV. Ảnh: Chiến dịch "Yêu mới khó. Phòng ngừa HIV có ngại gì"

Vượt định kiến về PrEP trong cộng đồng MSM

Thực tế, trong cộng đồng MSM vẫn còn tồn tại những định kiến đối với việc sử dụng phương pháp phòng ngừa phơi nhiễm HIV.

An, 27 tuổi, chuyên viên trang điểm, cho biết đã sử dụng thuốc dự phòng PrEP được 2 năm. An thừa nhận suy nghĩ "Ai dùng PrEP chắc hẳn ăn chơi lắm" vô hình trung đã dựng lên một rào cản trong việc phòng ngừa HIV an toàn.

Hoàng, 22 tuổi, quê ở Vĩnh Long, cũng ở trong cộng đồng MSM và sử dụng thuốc dự phòng PrEP được 4 năm, cho biết: "Nhiều người bạn của mình còn e ngại trong bước kiểm tra sức khỏe, vì suy nghĩ dương tính với HIV sẽ gây ra nhiều lo toan trong cuộc sống. Họ cũng đắn đo, thậm chí không tìm đến các phương pháp phòng ngừa H hiệu quả".

Tuy vậy, những dị nghị hay hiểu lầm cũng không thể ngăn cản những cá nhân trong cộng đồng MSM tìm hiểu và tiếp cận thuốc dự phòng PrEP. Hiện có khoảng 18.000 người đang sử dụng PrEP; và con số này vẫn tiếp tục gia tăng, cho thấy sự nỗ lực của nhóm MSM để "vượt khó" trong tình yêu và cuộc sống.

Người sử dụng thuốc dự phòng PrEP hàng ngày có thể giảm thiểu nguy cơ lan truyền H. Ảnh: Chiến dịch "Yêu mới khó. Phòng ngừa HIV có ngại gì"

Sau khi được bạn khuyên dùng, An sử dụng PrEP mỗi ngày để giữ bản thân được an toàn trong đời sống tình dục của mình. Đồng thời, việc phòng ngừa nhờ thuốc cũng giúp An yên tâm hơn trước tính chất công việc của một chuyên viên trang điểm phải đi sớm về khuya.

Thuốc dự phòng PrEP còn đem lại sự an tâm cho chính những người có H. Sau quá trình tự tìm hiểu về hiệu quả của phương pháp phòng ngừa HIV, Hoàng đã chia sẻ thẳng thắn với người yêu và lựa chọn biện pháp này để bảo vệ cho cả hai. Sự chân thành đã giúp những người như Hoàng nhận được cảm thông từ người yêu, giúp họ trút bỏ được những gánh nặng tâm lý, từ đó tận hưởng những giây phút thăng hoa trong tình yêu một cách trọn vẹn.

"Nếu người ta thương mình thì cả hai phải tìm cách để bảo vệ cho nhau rồi khi gần gũi sẽ không e ngại việc lây nhiễm nữa", Hoàng chia sẻ.

Với Hoàng, việc thẳng thắn chia sẻ với bạn tình là nền tảng cho một mối quan hệ lành mạnh. Khuyên người mình yêu sử dụng PrEP không phải là một hành động nghi ngờ, mà là một cử chỉ quan tâm, với mong muốn gìn giữ sức khỏe cho cả hai trong mối quan hệ.

Còn An lựa chọn việc lan tỏa thói quen dùng PrEP tới cộng đồng MSM, giúp mọi người hiểu rằng việc phòng ngừa HIV rất dễ dàng tiếp cận. Đề làm được điều này, An thường sử dụng thuốc điều trị PrEP khi có bạn bè ở bên. Sau những câu hỏi tò mò và quan tâm từ bạn bè dành cho An, thông tin về việc phòng ngừa HIV nhờ PrEP đã được chính An giải thích và chia sẻ nhiều hơn đến mọi người.

Tương lai về một "trạng thái trung tính" - nơi HIV không còn là trở ngại trong các mối quan hệ, tình yêu, hay hoạt động chăm sóc sức khỏe đang dần trở nên khả thi với sự phát triển từ các phương pháp điều trị và phòng ngừa trước phơi nhiễm như ARV và PrEP.

Thông tin về chiến dịch "Yêu Mới Khó, Phòng Ngừa HIV Có Ngại Gì"

"Yêu Mới Khó, Phòng Ngừa HIV Có Ngại Gì" là chiến dịch sức khỏe cộng đồng cấp quốc gia nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống HIV và loại bỏ sự kỳ thị đối với người sống chung HIV. Nhờ các công cụ y tế an toàn và hiệu quả, tình trạng HIV không còn là rào cản trong các mối quan hệ, tình yêu cũng như việc chăm sóc sức khỏe.

Theo dõi các hoạt động của chiến dịch tại fanpage chính thức: https://www.facebook.com/KbangK.VN hoăc truy cập địa chỉ yeumoikho.com

Anh Ngọc