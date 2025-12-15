Biến nỗi đau chồng ngoại tình 520 lần thành truyện tranh

Nhật BảnPhát hiện chồng quan hệ với hàng trăm người khác, Nemu Kusano không đánh ghen mà vẽ truyện tranh hài hước để vượt qua cú sốc và nuôi con mắc bệnh hiểm nghèo.

Nemu Kusano quen chồng qua một số người bạn và luôn tin chồng là người "nghiêm túc, nhút nhát". Tuy nhiên, cuộc sống của cô đảo lộn khi tình cờ phát hiện bao cao su và thuốc kích dục trong túi xách của anh.

Kiểm tra điện thoại, Kusano bàng hoàng khi tìm thấy bằng chứng chồng mình đã ngoại tình 520 lần với đủ thành phần, từ gái gọi đến diễn viên phim cấp ba.

Người chồng biện minh rằng tìm đến các mối quan hệ ngoài luồng để giải tỏa áp lực công việc và khẳng định "không mang căng thẳng về nhà". Kusano sau đó đưa chồng đi khám và bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng nghiện tình dục từ thời đi học.

Cuốn truyện tranh lấy cảm hứng từ câu chuyện của vợ chồng Kusano. Ảnh: @wakanjyu321

Tình cảnh của người vợ càng éo le khi cô đang phải một mình gánh vác việc chăm sóc con trai mắc căn bệnh hiếm gặp, trên thế giới chỉ có chưa đến 30 ca. Vì con, Kusano từng nén giận, cố gắng liên lạc và cùng chồng đi trị liệu.

Tuy nhiên, thay vì chìm trong đau khổ hay lên kế hoạch trả thù gây ảnh hưởng đến con, Kusano quyết định chuyển hóa bi kịch hôn nhân thành các tác phẩm nghệ thuật. Dưới sự hỗ trợ của họa sĩ Piroyo Arai, cô biến câu chuyện đời mình thành bộ truyện tranh hài hước và xuất bản sách đầu năm 2025.

"Dù chuyện gì xảy ra, tôi không hối hận vì đã dốc hết sức mình để nuôi dạy đứa con yêu quý", Kusano chia sẻ.

Hiện tại, Kusano đã ly thân và một mình nuôi con. Câu chuyện của cô gây chú ý trên mạng xã hội châu Á, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về sự can đảm và thái độ sống tích cực trước nghịch cảnh.

Nhật Minh (Theo Yoga Journal, SCMP)