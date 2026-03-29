Biển người xem trình diễn thực cảnh khai mạc năm Du lịch quốc gia Gia Lai

Lễ khai mạc bắt đầu với nhiều chương trình nghệ thuật trên nền sân khấu, âm nhạc, vũ đạo... khắc họa bức tranh văn hóa - lịch sử của vùng đất Gia Lai.
Chương trình nghệ thuật gây ấn tượng cho du khách.
Năm Du lịch Quốc gia 2026 được xác định là cú hích chiến lược, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
Sự kiện thu hút đông giới trẻ đến tham dự.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết Gia Lai hội tụ các giá trị riêng biệt như không gian văn hóa Tây Nguyên kết hợp Bình Định là miền đất võ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và biển đảo, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và chiều sâu văn hóa lâu đời.
Thông điệp Đại ngàn chạm biển xanh không chỉ là hình ảnh, mà còn là định hướng phát triển xuyên suốt: kết nối tài nguyên, mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm và hình thành những hành trình du lịch liền mạch, từ rừng xuống biển.
Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" bắt đầu từ ngày 23 đến 30/3, tại các xã, phường trong tỉnh Gia Lai.
Năm du lịch có 244 sự kiện gồm lễ hội, chương trình văn hóa, hoạt động thể thao, xúc tiến và quảng bá du lịch, được tổ chức theo từng quý nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.
Trần Hóa