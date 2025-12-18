Biển người vỡ oà khi Việt Nam thắng 3-2 trước Thái Lan

Hàng nghìn người hâm mộ bùng nổ khi tuyển Việt Nam dẫn Thái Lan 3-2 trong hiệp phụ đầu tiên - phút 96.

Bàn thắng này diễn ra khi cầu thủ Thái Sơn chuyền cho Văn Thuận xử lý bình tĩnh trong cấm địa. Số 10 của Việt Nam sút chìm, thủ môn Sorawat đẩy bóng ra. Văn Thuận ập vào rất nhanh, đá bồi nâng tỷ số.