Biển người vỡ oà khi Việt Nam thắng 3-2 trước Thái Lan

Cổ động viên ăn mừng khi tuyển Việt Nam dẫn trước Thái Lan. Mô hình cúp vàng được chuẩn bị để ăn mừng khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng.
Cổ động viên ăn mừng khi tuyển Việt Nam dẫn trước Thái Lan.
Người hâm mộ nhảy mừng khi tuyển Việt Nam dẫn 3-2.
Hàng nghìn người hâm mộ bùng nổ khi tuyển Việt Nam dẫn Thái Lan 3-2 trong hiệp phụ đầu tiên - phút 96.
Bàn thắng này diễn ra khi cầu thủ Thái Sơn chuyền cho Văn Thuận xử lý bình tĩnh trong cấm địa. Số 10 của Việt Nam sút chìm, thủ môn Sorawat đẩy bóng ra. Văn Thuận ập vào rất nhanh, đá bồi nâng tỷ số.
Cổ động viên nhảy mừng khi Việt Nam gỡ hoà 2-2 ở phút thứ 60.
Người hâm mộ giương cao băng rôn Việt Nam vô địch.
Người hâm mộ đốt pháo sáng, hò reo ăn mừng khi tuyển Việt Nam gỡ hoà trước Thái Lan.
Trước đó, từ quả phạt góc của tuyển thủ Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp, gây áp lực khiến cầu thủ Waris phản lưới nhà.
Nữ cổ động viên ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 của tuyển Việt Nam ở phút 49.
Tình huống này thủ môn Thái Lan phạm lỗi trong cấm địa, chịu phạt đền. Cầu thủ Đình Bắc sút thành công quả penalty, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam.
Ông Nguyễn Rân (60 tuổi) thất vọng sau bàn mở tỷ số của đội Thái Lan. "Trận đấu còn dài nên vẫn tin đội Việt Nam sẽ lội ngược dòng", ông nói.
Cổ động viên mang băng rôn Việt Nam chiến thắng ngồi trầm ngâm khi đội nhà bị dẫn trước hai bàn.
Hàng nghìn người hâm mộ ngồi trên đường Lê Lợi cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại SEA Games 33 qua màn hình.
Thanh Tùng - Quỳnh Trần