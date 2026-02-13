'Biến' hàng chục tấn nguyên liệu trôi nổi thành bột ngọt, nước mắm

TP HCMĐinh Văn Thân, 40 tuổi, cùng đồng phạm mua số lượng lớn bột ngọt, nước mắm không rõ nguồn gốc rồi gắn mác các thương hiệu nổi tiếng bán ra thị trường.

Ngày 13/2, Thân cùng nhiều người bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM tạm giữ về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Những nghi can bị tạm giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng công an các phường Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hòa và Bình Cơ (tỉnh Bình Dương cũ) đồng loạt kiểm tra nơi ở của nhóm Thân.

Lực lượng chức năng phát hiện dây chuyền sản xuất hàng giả khép kín với 3 máy ép nhiệt và 4 cân điện tử. Tang vật thu giữ gồm 948 bịch bột ngọt, 367 bịch bột nêm, 592 chai nước mắm và 130 bịch bột giặt đã đóng gói hoàn chỉnh, "nhái" các nhãn hiệu quen thuộc trên thị trường.

Cơ quan điều tra cũng niêm phong kho nguyên liệu dùng để làm hàng giả, gồm: gần một tấn bột ngọt hiệu Fufeng, 125 kg bột nêm hiệu Bếp Đỏ, hơn 900 kg bột giặt các loại cùng 1.545 chai nước mắm không nhãn mác. Ngoài ra, 1.600 bao bì giả các thương hiệu lớn cũng bị thu giữ.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Những gói bột ngọt giả mang thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Công an TP HCM

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm này là thu mua các loại nguyên liệu, gia vị giá rẻ, chất lượng trôi nổi trên thị trường hoặc dạng đựng trong bao lớn. Sau đó, họ đặt in bao bì giả giống hệt hàng chính hãng, dùng máy ép nhiệt sang chiết, đóng gói tinh vi để đánh lừa người tiêu dùng.

Sản phẩm được phân phối chủ yếu vào các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, len lỏi vào khu dân cư.

Sản phẩm nước mắm được làm từ nguyên liệu giá rẻ. Ảnh: Công an TP HCM

Nhóm này khai dù biết những sản phẩm giả này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, song vẫn làm vì lợi nhuận.

Thân có vai trò then chốt, thừa nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã cung cấp hàng chục tấn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng cùng bao bì giả cho các đầu mối khác để tổ chức sản xuất hàng giả.

Nhật Vy