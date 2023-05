Biến chứng sau ba tháng uống thuốc nam chữa u

Phú ThọNgười phụ nữ, 38 tuổi, có khối u ở vùng thượng vị nhưng không điều trị tại bệnh viện mà về nhà uống thuốc nam, ba tháng sau lên cơn co giật.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng co giật toàn thân, sùi bọt mép, nói ngọng, méo miệng.

Ngày 20/5, các bác sĩ cho biết khối u to dẫn đến co giật, bệnh nhân phải thở oxy qua máy, dùng thuốc chống sốc để cắt cơn co.

Hiện, bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, ho có đờm, bụng chướng nhẹ, cảm giác tê bì nửa người trái, nhiều tổn thương nặng nề thần kinh, theo dõi tại bệnh viện để xử trí kịp thời khi có biến chứng.

Đau bụng vùng thượng vị có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh viêm thực quản, trào ngược dạ dày, loét dạ dày. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý điều trị hay uống thuốc không rõ nguồn gốc khiến bệnh trở nặng, biến chứng nặng nề.

Người bệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý. Không tự ý bỏ dở điều trị, mà nên theo dõi định kỳ tại cơ sở y tế để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng.

Minh An