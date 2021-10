Biển Bạc và LifeTek hợp tác phát triển công nghệ an ninh Việt

Hai công ty chuyên về công nghệ vừa ký kết trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong quá trình hoạt động và phát triển công nghệ an ninh Việt.

Theo đại diện Biển Bạc, sự kiện hợp tác giữa Công ty Cổ phần Biển Bạc và Công ty Cổ phần Công Nghệ LifeTek sẽ tạo ra nhiều cơ hội cùng nhau thúc đẩy phát triển công nghệ an ninh Việt, góp phần tăng cường năng lực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

Đại diện Công ty Biển Bạc và Công ty LifeTek tại lễ ký kết hợp tác.

Công ty Cổ phần Biển Bạc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh giám sát tại Việt Nam. Công ty hiện là đối tác cung cấp các giải pháp an ninh giám sát hiện đại cho hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc, tiêu biểu như giải pháp quản lý camera tập trung tích hợp cảnh báo thông minh, giải pháp giao thông thông minh, giải pháp thành phố thông minh... Các giải pháp này sử dụng những phần mềm tích hợp được nghiên cứu và sáng tạo bởi đội ngũ R&D của Biển Bạc, và đạt nhiều giải thưởng Sao Khuê, Vifotec, Thành phố thông minh. Các phần mềm này cho phép kết nối tất cả các chủng loại camera, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để chủ động phân tích phù hợp với yêu cầu thực tế.

Công ty Cổ phần Công nghệ LifeTek với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm phần mềm Life CRM, Life Office, Life HRM, Life MRP xử lý trên dữ liệu lớn, đến các cơ quan nhà nước, tổng công ty tập đoàn. Các sản phẩm của LifeTek là sản phẩm sử dụng nền tảng của người Việt có khả năng cá nhân hoá cách làm quản lý của doanh nghiệp. "Giờ đây với nền tảng trí tuệ nhân tạo Life AI và Life One (trợ lý ảo về giọng nói và tìm kiếm dữ liệu lớn tích hợp ngôn ngữ tự nhiên NLP) cùng các giải pháp về định danh điện tử sinh trắc học, an ninh an toàn đã sẵn sàng trên các ứng dụng cung cấp cho doanh nghiệp và chính phủ", đại diện LifeTek cho biết.

Thế Đan (Ảnh: Công ty Biển Bạc)