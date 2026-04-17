Biến ba khía muối thành món riêu lạ miệng tại Cà Mau

Khi nấu, riêu ba khía cho vị ngọt và mùi thơm.

Theo anh Miên, nhiều khách hàng băn khoăn liệu riêu ba khía có mùi tanh. Anh cho biết để riêu không có mùi khó chịu, cơ sở đã thử nghiệm hàng chục lần để tìm ra quy trình chuẩn. Trong đó, việc sơ chế kỹ nguyên liệu cũng là một trong những bí quyết.

Chủ cơ sở hy vọng riêu ba khía không chỉ là món ăn ngon mà còn là một nét văn hóa ẩm thực độc đáo, thể hiện sự sáng tạo của người dân miền Tây từ nguyên liệu đặc sản địa phương.