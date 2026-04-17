Biến ba khía muối thành món riêu lạ miệng tại Cà Mau

Khoảng tháng 6 âm lịch là mùa ba khía lột. Những con vỏ mềm, kích thước lớn khó muối và bảo quản. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Miên ở xã Quách Phẩm nảy ra ý tưởng xay ba khía làm riêu, tương tự cách chế biến riêu cua.
Ba khía được thu mua với giá 50.000 - 70.000 đồng mỗi kg, yêu cầu còn tươi sống, chắc thịt để đảm bảo chất lượng riêu. Trung bình một kg ba khía tươi cho khoảng 700 gram riêu thành phẩm.
Sau khi sơ chế, nhân viên tách thịt ba khía để giữ độ tươi. Ba khía được xay thành riêu, sau đó đóng gói đảm bảo an toàn thực phẩm.
Sản phẩm có hai quy cách 150-500 gram, bán sỉ 80.000 đồng mỗi kg, bán lẻ 130.000 đồng mỗi kg.
Riêu ba khía là sản phẩm OCOP 4 sao tại địa phương và đã đăng ký bảo hộ độc quyền. Mỗi tháng cơ sở xuất bán khoảng 1-2 tấn riêu, thị trường chủ yếu tại Hà Nội, TP HCM và Bình Dương, mang về lợi nhuận hàng chục triệu đồng.
Chị Nguyễn Vân Anh ở TP HCM, cho biết loại riêu này không tanh như chị lo ngại. Chị gợi ý ngoài nấu bún, riêu ba khía còn rất hợp để làm chả hoặc nấu canh rau, mang lại hương vị mới lạ cho bữa ăn.
An Minh