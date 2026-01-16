'Biến' 50 tấn thịt heo thành đặc sản bắp dê Australia, nhím, nai

TP HCMNguyễn Văn Phong cùng đồng phạm bị cáo buộc dùng thịt heo làm giả hàng cao cấp như đà điểu, bắp dê Australia, nhím, nai... thu lợi lớn.

Ngày 16/1, Phong, Trần Thị Vạn Phước (Giám đốc Công ty sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG); Nguyễn Phi Long (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát) và 5 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cảnh sát khởi tố 8 người trong đường dây. Ảnh: Công an TP HCM

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM mở cao điểm trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian theo dõi đã phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều người, ở nhiều địa điểm. Sản phẩm được tiêu thụ ở các nhà hàng, quán ăn ở TP HCM và các tỉnh lân cận.

Cảnh sát lập chuyên án, triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm tại các xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn cũ), phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân cũ), các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TP HCM, và các tỉnh lân cận là nơi tiêu thụ các sản phẩm như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đăk Lắk...

Ban chuyên án thu nhiều tang vật, xác định những cá nhân có vai trò chính trong đường dây này là Phong, Phước và Long.

Kho thịt giả khi cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2024 đến nay, nhóm này đã tổ chức sản xuất, tung ra thị trường hơn 50 tấn thực phẩm giả. Thủ đoạn của họ là dùng thịt heo làm nguyên liệu, sau đó qua các công đoạn chế biến, "phù phép" thành các loại thịt cao cấp như đà điểu, dê, bắp dê Úc, thịt nhím cắt lát và thịt nai...

"Với hơn 50 tấn hàng giả đã tiêu thụ, nếu tính theo giá trị hàng thật, số thực phẩm này tương đương khoảng 10 tỷ đồng", Ban chuyên án đánh giá là nhóm này đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Nhà chức trách đánh giá hành vi của nhóm này đặc biệt nguy hiểm, không chỉ gây bức xúc dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm thịt dê giả được làm từ heo. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần quan tâm kỹ đến chất lượng, chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đối với các doanh nghiệp, cần chủ động đăng ký nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ để xác thực sản phẩm và cam kết không tiếp tay cho hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy xét các đơn vị cung cấp nguyên liệu và các điểm tiêu thụ còn lại để xử lý triệt để.

Quốc Thắng