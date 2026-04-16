BIDV và Alphanam ký hợp tác phát triển toàn diện dự án tại Sa Pa

BIDV và Tập đoàn Alphanam ký thỏa thuận hợp tác toàn diện ngày 14/4, tập trung cung cấp giải pháp tài chính và tài trợ các dự án lớn, trong đó có tổ hợp nghỉ dưỡng tại Sa Pa.

Theo nội dung ký kết, BIDV sẽ cung cấp các giải pháp tài chính, dịch vụ ngân hàng và tham gia tư vấn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của Alphanam. Hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác đã hình thành nhiều năm trước, trong đó ngân hàng từng tham gia tài trợ và hỗ trợ các dự án của doanh nghiệp.

Ngân hàng BIDV và Tập đoàn Alphanam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Tập đoàn Alphanam

Ông Lê Ngọc Lâm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc BIDV nhận định thỏa thuận không chỉ đánh dấu bước tiến trong quan hệ giữa hai bên mà còn tạo điều kiện để Alphanam tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

"Với tổng tài sản đạt 3,3 triệu tỷ đồng cùng hệ sinh thái tài chính rộng khắp cả nước, BIDV sẵn sàng đồng hành cùng Tập đoàn Alphanam trên hành trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh", ông Lâm nói.

Ông Lê Ngọc Lâm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc BIDV. Ảnh: Tập đoàn Alphanam

Tại sự kiện BIDV Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa (Công ty thành viên của Tập đoàn Alphanam) cũng ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án The Residences at InterContinental Sapa Resort và dự án InterContinental Sapa Resort nằm trong phân khu InterContinental Resort & Residences thuộc quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa. Tổng mức đầu tư của hai dự án khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó BIDV tài trợ gần 2300 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam nhấn mạnh thỏa thuận hợp tác mở ra một chặng đường mới với tinh thần "Vững bước tiên phong - Đồng hành phát triển". Ảnh: Tập đoàn Alphanam

Theo đại diện Alphanam, 10 năm tới, quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Mường Hoa sẽ trở thành điểm đến quốc tế, đón đầu xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và sự phát triển của bất động sản vùng núi.

Việc bắt tay với các đối tác tài chính BIDV và đơn vị vận hành quốc tế InterContinental giúp đảm bảo chất lượng dự án, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp tại Sa Pa.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam chia sẻ về quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa. Ảnh: Tập đoàn Alphanam

Alphanam Group là tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam, với các lĩnh vực mũi nhọn bao gồm: bất động sản, sản xuất công nghiệp, khách sạn - du lịch và đầu tư tài chính. Những năm gần đây, doanh nghiệp xác định đầu tư bất động sản - khách sạn và dịch vụ là lĩnh vực trọng tâm với hàng chục dự án có tổng quy mô hơn 5.000 ha tại nhiều tỉnh, thành phố.

