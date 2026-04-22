BIDV ra mắt hệ sinh thái số hỗ trợ doanh nghiệp

BIDV ra mắt hệ sinh thái số gồm nhiều nền tảng liên kết cho phép doanh nghiệp vận hành các hoạt động tài chính, thương mại, chuỗi cung ứng liền mạch thay cho cách quản lý rời rạc trước đây.

Hệ sinh thái số được ra mắt trong khuôn khổ Hội thảo cấp cao "BIDV Leadership Summit 2026", do BIDV tổ chức, ngày 21/4, với sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng hơn 150 lãnh đạo cấp cao đến từ các hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia...

BIDV phát triển hệ sinh thái số dựa trên ba trụ cột chiến lược: platform hóa, hệ sinh thái mở và cá thể hóa dữ liệu. Trong đó, BIDV eKYC đóng vai trò cổng gia nhập môi trường số; BIDV Direct là trung tâm điều hành tài chính; BIDV SCF kết nối doanh nghiệp với nhà cung cấp và nhà phân phối nhằm tối ưu dòng tiền trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, BIDV TradeFlat hỗ trợ số hóa hoạt động thương mại quốc tế, kết nối ngân hàng - hải quan - logistics - bảo hiểm, trong khi BIDV Open API cho phép tích hợp dịch vụ ngân hàng trực tiếp vào hệ thống quản trị tài chính của khách hàng.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: BIDV

Đại diện ngân hàng cho biết việc phát triển hệ sinh thái theo hướng mở giúp tăng khả năng kết nối giữa các chủ thể trong quá trình vận hành, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý, tận dụng dữ liệu hiệu quả hơn và cải thiện khả năng kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại hội thảo "Phát triển kinh tế số - Động lực tăng trưởng mới". Ảnh: BIDV

Tại hội thảo, các lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành cũng đã phác thảo bức tranh kinh tế thế giới với nhiều thách thức. Cú sốc giá năng lượng, gián đoạn các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz... đang đẩy chi phí logistics và lạm phát tăng cao trên phạm vi toàn cầu. Trật tự thương mại dịch chuyển nhanh, buộc doanh nghiệp đối mặt với áp lực lớn về chi phí vận hành, quản trị dòng tiền và an ninh chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, vấn đề của năm 2026 không còn là chờ đợi sự ổn định quay trở lại, mà cần nâng cao năng lực thích ứng trong trạng thái bất định.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho rằng địa chính trị đã trở thành một biến số nội sinh, chi phối trực tiếp tới cấu trúc kinh tế. "Doanh nghiệp Việt cần từ bỏ tư duy coi đây là những cú sốc tạm thời, thay vào đó chủ động tái cấu trúc chiến lược theo hướng nâng cao khả năng chống chịu và tận dụng cơ hội dài hạn thông qua chuyển đổi số", ông Sơn nhấn mạnh.

Ở góc độ quốc tế, ông Vũ Tú Thành, Giám đốc điều hành phụ trách khu vực ASEAN kiêm Trưởng đại diện Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm từ các hệ sinh thái số của những tập đoàn như JP Morgan Chase, Stripe, Amazon và AWS. Theo ông, việc tích hợp tài chính, dữ liệu và vận hành trên cùng một nền tảng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tối ưu chi phí, tăng tốc ra quyết định và mở rộng thị trường trong môi trường nhiều biến động.

Từ các phân tích này, nhiều diễn giả cho rằng sự chuyển dịch từ chuỗi cung ứng truyền thống sang chuỗi cung ứng số là xu hướng tất yếu, giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng hàng và dòng tiền theo thời gian thực. Đồng thời, dữ liệu và số hóa không còn chỉ là công cụ hỗ trợ, mà trở thành nền tảng cho một tư duy quản trị mới.

Trong đó, hạ tầng tài chính số với hệ thống ngân hàng làm đóng vai trò trung tâm kết nối các chủ thể trong nền kinh tế được xem là điểm tựa giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tiến Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đánh giá cao các sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng tại Hội thảo, đồng thời ghi nhận vai trò của Hệ sinh thái tài chính số BIDV trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh mới.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: BIDV

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV cho biết mục tiêu của ngân hàng không dừng ở việc cung cấp dịch vụ ngân hàng số, mà phát triển thành nền tảng tài chính số tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhà băng khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ lõi và mở rộng hệ sinh thái Fintech, Bigtech để hoàn thiện hệ sinh thái, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Nếu coi doanh nghiệp là cỗ máy tăng trưởng, thì chúng tôi kỳ vọng hệ sinh thái số của BIDV sẽ trở thành hệ điều hành của cỗ máy đó", ông Lâm chia sẻ.

Minh Ngọc